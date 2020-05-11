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“疫情防控中的生命权保障”国际研讨会在重庆召开

2020年05月11日11:17  来源：人民网-国际频道
 
西南政法大学会场内的与会专家。
西南政法大学会场内的与会专家。

人民网北京5月10日电（记者 白紫微 范敬宜）5月9日，由中国人权研究会指导、西南政法大学人权研究院主办的“疫情防控中的生命权保障”国际研讨会在西南政法大学召开。来自中国、荷兰、法国、巴基斯坦、斯里兰卡的40余名专家、学者参分别就 “生命权的价值位阶与法律保护”和“疫情下弱势群体的生命权保障”两个分论题在线进行了研讨和交流。

中国人权研究会副会长、西南政法大学校长付子堂教授在开幕式致辞中表示，面对新冠疫情这一全球突发公共卫生事件，尽一切可能救治感染者，保障人的生命权，是各国政府的首要责任。中国政府始终坚持以人民为中心，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，真正践行了人民至上、生命至上的人权价值理念。此次研讨会的召开体现了国内外专家学者对新冠肺炎疫情的关切，对人权保障和人类未来的关心，具有非常重要的现实意义。

在“生命权的价值位阶与法律保护”专题讨论中，与会专家认为，疫情面前坚持“生命至上”应是人类社会共同的立场。中国人民大学人权研究中心主任韩大元教授表示，“生命至上”是指生命价值高于一切，生命是万物的尺度，在世界上没有比生命更为宝贵的存在。海南大学程志敏教授认为，生命权不是最低的要求，而是最高的目标。中共中央党校副教育长卓泽渊教授认为，疫情防控必须以最大限度地保障生命为目的。南开大学人权研究中心主任常健教授提出，生命权不仅是一项消极权利，还应当扩展到积极意义的层面。

对于世界各国在疫情防控中表现出的对生命权认知和保护的差异性，与会专家进行了比较分析。荷兰阿姆斯特丹自由大学皮特?佩维雷利教授认为，国际社会对防疫方式达成共识的首要基础就是要在“生命”的文化价值观中求同存异。中国社会科学院人权研究中心执行主任柳华文教授表示，中国防控工作的突出特点是以人民为中心，将人民的生命安全和身体健康放在首位。西南政法大学人权研究院执行院长张永和教授说，我们必须珍视每个个体的生命，这关乎人性底线。

在“疫情下弱势群体的生命权保障”专题讨论中，与会专家从不同角度展开了讨论。北京理工大学法学院人权法研究中心齐延平教授认为，生命权不单是狭义生物生命的存续与保护，还在于精神性的有尊严生命存续的制度保护。法国斯特拉斯堡大学法学院荣誉院长克里斯蒂安·梅斯特教授指出，对疫情防控中弱势群体的保护，必须重视其抵御侵犯能力的短板。吉林大学法学院院长何志鹏教授表示，实现人权需要社会成本，紧急状态下人权的实现比正常社会运转状态成本要更高，这对政府而言是个挑战。

本次会议是中国人权研究会指导的“全球疫情防控与人权保障”系列国际研讨会的首场会议，接下来还将召开五场国际研讨会进行深入交流。

(责编：于洋、燕勐)
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