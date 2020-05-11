艺术点亮童心 听童声悠远话琴韵绵长

人民网讯 5月10日，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心成功举办了《家长公益讲堂》（第八期）线上直播活动。艺术中心黄哲、贾宁两位老师以丰富系统的范例和深入浅出的阐释，激发青少年儿童学习音乐、学习艺术的兴趣，提升他们的音乐素养、艺术素养、人文素养，引导他们享受音乐、享受艺术。

此次直播恰逢母亲节，两位教师在讲座之中进行了精心安排了实用的陪练技巧和系统的乐曲解析，致敬陪伴在艺术学习路上的母亲和各位家长朋友，为当天活动增添了一抹温馨的亮色。贾宁老师还专为母亲节特别设计了《听妈妈的话》版“身势舞”，让学员、家长可以一起参与，体会美妙的音乐律动。

如何帮孩子更快地掌握声乐练习技巧？为解答这个问题，黄哲老师从声乐发展的历史起源出发，通过相关视频的欣赏，系统地对声乐学习的技巧、生理、心理及学习方式等方面做了深入的阐释，给孩子们的声乐学习带来了不一样的感受和体验。以此为基础，加之对小学员来说通俗易懂的练习技巧和对一首歌曲结构化、规范化地学习示例，让小学员们更加全面、科学地掌握学习要领，完成歌曲演绎。

在答疑阶段，两位老师也耐心地对学习艺术过程中容易存在的诸多问题一一细致剖析，引导学员在感受艺术之美的同时，更加懂得欣赏、学习与演奏间的关系。未来，中心还将继续举办《家长公益讲堂》，为热爱艺术的广大观众提供丰富、系统的公益艺术素养课程。

(责编：于洋、常红)