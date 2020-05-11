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英首相公布“解封路线图”

2020年05月11日10:37  来源：新华网
 

　　新华社伦敦5月10日电（记者于佳欣 张家伟）英国首相约翰逊10日晚发表全国讲话，公布了政府分阶段放松防疫措施的“解封路线图”。

　　按照这份路线图，英国“解封”将大致分三步走。第一步，涉及特定行业复工复产及户外活动等内容。约翰逊介绍，从11日起，任何不能在家工作的人，比如建筑和制造业工人，在严格遵守“保持社交距离”规定的前提下，可返回工作岗位，但上下班还是要尽量避免使用公共交通工具。

　　另外，从13日起，户外锻炼也从之前的一天一次变成不限次数，但前提依然是“保持社交距离”，违反规定者将面临高额罚款。

　　第二步措施最早可能从6月1日开始，内容包括逐步让商店恢复营业，让小学生分阶段重返学校。

　　第三步最早可能在7月实施，在有科学证据支持的前提下，餐饮、酒店等服务业和其他公共场所将重新开放。

　　约翰逊当天还宣布，英国将设立一个新冠疫情预警系统，共分5个警报级别，级别越高意味着政府需要采取更严格的措施让人们保持社交距离。

　　约翰逊说，“我们已经过了最高峰，但是从山上下来通常更危险”；如果疫情再次恶化，政府会“毫不犹豫地刹车”。

　　约翰逊在讲话结束前重申了英国的疫情防控新口号“保持警惕，控制病毒，挽救生命”。此前的口号为“留在家中，保护英国国民保健制度，挽救生命”。

　　英国卫生部10日公布的疫情数据显示，英国新增确诊病例3923例，累计确诊219183例；新增死亡病例269例，累计死亡31855例。

(责编：崔越、燕勐)
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