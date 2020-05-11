福奇等3名美国抗疫要员自我隔离

由于接触新冠病毒感染者，美国新冠疫情应对工作组3名抗疫要员正在自我隔离。

3人分别是国家卫生研究院下属国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇、疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德、食品和药物管理局局长斯蒂芬·哈恩。

福奇现年79岁，是美国政府首席传染病专家。国家过敏症和传染病研究所9日发布声明，说福奇已经接受新冠病毒检测，结果为阴性，今后将定期接受检测。

这家研究所说，从福奇与感染者的接触程度来看，他感染的风险“相对低”。福奇今后数天将在家办公，如果受到白宫征召，将采取“一切预防措施”后前往白宫。

疾控中心主任雷德菲尔德现年68岁，今后两周将在家办公。疾控中心9日晚在一份声明中说，雷德菲尔德与白宫一名感染者有“低风险接触”，他目前自我感觉身体状况良好，没有出现任何症状。

药管局局长哈恩现年60岁。药管局一名发言人8日晚告诉媒体记者，哈恩与新冠病毒感染者有过接触，因而今后两周将自我隔离；他已经接受新冠病毒检测，结果呈阴性。

疾控中心和药管局说，不会发布雷德菲尔德和哈恩接触的新冠感染者姓名和身份。不过，美国《政治杂志》报道，哈恩接触的新冠感染者是副总统迈克·彭斯的新闻秘书凯蒂·米勒。

总统唐纳德·特朗普8日证实米勒感染，她的丈夫是特朗普的高级顾问斯蒂芬·米勒。另外，白宫7日证实，为特朗普及其家人服务的一名勤务兵确诊。

老年人是新冠病毒易感人群。美国疾控中心数据显示，全美新冠死亡病例中，平均每10人中有8人超过65岁。

按照日程，福奇、雷德菲尔德和哈恩拟12日前往参议院参加听证会，主要内容包括讨论州和联邦政府为重新开放商业活动和学校采取的措施。

美国暴发新冠疫情以来，联邦政府出台抗疫指导意见，多州采取“居家令”等封锁措施。特朗普4月16日发布复工指南，建议感染率呈下降趋势、有能力做广泛病毒检测的地区，可以分“三步走”逐步重新开放商业活动和学校。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)