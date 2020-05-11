美国“大内卫队”数十人感染新冠病毒

美国媒体披露，负责护卫总统、副总统及其他政要的美国国土安全部特工处已有超过20人感染新型冠状病毒。

雅虎新闻网站9日报道，依据国土安全部每日疫情报告，截至7日晚，累计34人确诊，其中23人已经康复。另外，60人正接受隔离观察。

按照美国媒体说法，新冠病毒正在侵入白宫“核心圈”。

总统唐纳德·特朗普8日证实，副总统迈克·彭斯的新闻秘书凯蒂·米勒感染。凯蒂的丈夫是特朗普的高级顾问斯蒂芬·米勒。另外，白宫7日证实，为特朗普及其家人服务的一名勤务兵确诊。

国土安全部疫情报告没有披露染疫人员详细情况，包括近期是否与总统或副总统近距离接触。

国土安全部拒绝就这一情况作出回应；特工处以保护个人隐私和涉密为由，拒绝披露详情。

特工处发言人贾斯廷·惠兰说，“自疫情伊始”，特工处就与卫生部门合作，“确保保护对象和我们雇员的安全”，特工处继续依照美国疾病控制和预防中心发布的防疫指南做好防护。

白宫副新闻秘书贾德·迪尔上周说，所有进入白宫的人都需要测体温，将近距离接触特朗普和彭斯的人需要二次检测。

不过，雅虎新闻报道，白宫的防疫措施并不完全到位，时常在总统办公室等场所举行大型活动且参加者不戴口罩，许多特工处特工在白宫执勤时不戴口罩。并且，尽管要求近距离接触总统和副总统的人二次测温，上周多次发生媒体记者没有二次测温或不戴口罩就进入总统办公室的情况。

疫情暴发后，特朗普在公开场合没有戴过口罩。按照他的说法，他与确诊勤务兵接触不多。不过，消费者新闻与商业频道报道，那名勤务兵“与总统接触非常密切，包括上菜、打理服装和处理其他个人事务”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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