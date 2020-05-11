印尼林火致呼吸道疾病 加剧抗疫难度

印度尼西亚年年旱季遭遇林火，多数由烧芭垦荒引起。随着今年旱季将至，防疫部门担心，林火烟霾导致的急性呼吸道病例突增可能加剧新冠疫情防控难度。

【旱季将至】

印尼卫生部传染病防控部门主管温德拉·瓦沃伦图8日说，林火烟霾导致的急性呼吸道疾病症状与感染新冠病毒的症状非常相似，这将成为印尼防疫部门面临的一大难题。

她说，眼下公共卫生部门把资源集中用于抗击新冠疫情，如果再额外增加林火导致的急性呼吸道病例，恐怕难于应付。

印尼各地政府汇总的林火数据显示，截至7日，印尼全国监测到至少765个火点。不过，这一数字较去年同期的1222个火点显著减少。

印尼气象部门官员米明·赛普丁提醒，印尼全国大部分地区将于本月进入旱季，“包括年年发生林火的那些区域”，“我们预测，今年旱季将于8月到达巅峰，届时涵盖全国64.9%的地区”。

2019年，印尼各地林火共烧毁160多万公顷土地，大约90万人患上急性呼吸道疾病，还令周边国家遭受烟霾污染。

【不容乐观】

印尼政府发布的新冠疫情数据显示，截至8日，该国累计确诊13112例，累计死亡943例。

防疫部门担心，林火肆虐和烟霾污染可能加剧N95口罩的短缺现象。在疫情中，印尼医务工作者佩戴N95口罩，一般公众佩戴普通外科口罩即可；但是面对烟霾污染，普通外科口罩无法有效过滤污染颗粒，到时只能依靠N95口罩。

瓦沃伦图担忧，到6月、7月和8月，旱季逐渐到达巅峰，“N95口罩可能出现短缺现象”。

印尼林火主要由烧芭垦荒引起。上世纪90年代以来，印尼一些企业和个人以在热带雨林中放火的方式垦荒，既能烧出空地，又可将灰烬用作肥料，但这种垦荒方式对环境破坏较大，加剧烟霾污染，而且火势容易失控。

印尼近年采取限制烧芭垦荒的措施，仍然难以杜绝烧芭做法。以2015年为例，当年烧芭触发的林火持续数月，印尼政府不得不求助周边国家以及加拿大、俄罗斯等遥远国家支援灭火，被媒体描述为“印尼最大规模灭火行动”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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