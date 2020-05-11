交情得似山溪渡，不管风波去又来

人类历史总在风波曲折中前行，但和平、合作、发展始终是正道。21世纪第二个十年，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，所有国家，所有民族概莫能免。疫情是试金石，疫情也是照妖镜。这段时间，国际社会见证了形形色色挑战人类文明底线、破坏国际秩序、危害国际团结合作的逆流乱象，但也更加坚定了携手合作、共克时艰、维护共同家园的信念。在这场危机面前，中国同西亚北非地区广大国家相互帮扶，以实际行动践行人类命运共同体理念，展示了双方患难与共、历久弥坚的深情厚谊。

2020年1月23日，武汉因疫情封城。作为全球第一个公开声援中国的外长，伊朗外长扎里夫于24日用中文发表推特：“阿丹子孙皆兄弟，兄弟犹如手足亲。造物之初本一体，一肢罹病染全身。中国人说：‘岂曰无衣，与子同袍。’无论何时何地，伊朗都坚定地与中国站在一起。”西亚北非地区23国政要均明确表态坚定地同中方站在一起，他们通过信函、电话，向中方表达声援和支持。阿联酋迪拜哈利法塔、埃及开罗萨拉丁城堡、卢克索卡尔纳克神庙、伊朗自由塔等标志性建筑点亮五星红旗和中国红，支持中国战“疫”。地区国家人民用视频、歌声隔空向中国人民表达支持和鼓励。“武汉加油！”、“中国加油！”在地区各国久久回响。一方有难，八方支援。伊朗、土耳其、阿联酋、阿尔及利亚、埃及、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔等国捐助口罩、手套、防护服等一批批援助物资，跨越撒哈拉沙漠和印度洋，为中国在抗疫的关键时刻解了燃眉之急。

2月3日，阿联酋哈利法塔点亮五星红旗（图片来源于网络）

2月中旬，疫情在西亚北非地区迅速蔓延，伊朗等国疫情形势严峻。“投我以木桃，报之以琼瑶”，中华民族是知恩、感恩、报恩的民族。习近平主席就疫情分别同埃及、伊朗、沙特等国领导人通话表达慰问和支持，并在3月举行的二十国集团领导人特别峰会上表示，在中方最困难的时候，国际社会许多成员给予中方真诚帮助和支持，我们会始终铭记并珍视这份友谊。习主席多次强调，中方秉持人类命运共同体理念，愿向其他国家提供力所能及的援助，并呼吁国际社会坚定信心、齐心协力、团结应对，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

2月29日，中国红十字支援防疫专家团队援驰伊朗（外交部亚非司供图）

季布无二诺，侯嬴重一言。中国政府和人民以实际行动践行人类命运共同体理念。3月3日，满载口罩、核酸检测试剂、医用防护服、呼吸机等大批医疗物资的中国政府包机驰援伊朗。随后，一架架飞机从中国机场呼啸而起，载着满满的抗疫物资，载着满满的中国人民对西亚北非人民的深厚情谊飞赴埃及、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、阿尔及利亚、突尼斯、苏丹等国。中国防疫专家刚从湖北凯旋，不及休整就背起行囊星夜奔赴伊朗、伊拉克、沙特、科威特等国抗疫一线，协助指导当地抗疫诊疗。中国防疫专家还通过与地区国家举行远程视频会议等方式，为各国抗疫贡献中国方案、中国智慧和中国力量。中国地方政府、企业、公益机构等各界纷纷伸出援手，向地区国家提供抗疫物资援助，送去中国人民的友好情谊。这些给力的“硬核”举措不仅帮助当地人民治愈病痛，更为地区国家战“疫”增添了信心。

3月27日，中国同西亚北非国家举行新冠肺炎疫情卫生专家视频会议（外交部亚非司供图）

近一段时间以来，一小撮感染“政治病毒”的人出于不可告人的政治目的，歪曲事实，谣言惑众，大肆攻击中国的抗疫努力，甚至妄图借疫情“敲诈勒索”，不断挑战人类道德底线。然而明眼人都很清楚，中国充当了第一道防线，为世界抗疫争取到了宝贵时间。可以说中国为全球抗疫合作和人类健康事业做出巨大贡献，得到了国际社会和地区国家的充分肯定和广泛赞誉。面对企图对中国抗疫污名化的逆流，西亚北非地区国家发出响亮声音，捍卫事实，支持中国，维护国际公道和正义。

埃及总统塞西表示，埃及政府和人民坚定支持中方，坚信中国这个文明古国有能力迅速战胜疫情。中国人民是团结伟大的。沙特国王萨勒曼表示，高度赞赏中国政府为应对疫情采取的有力措施，相信中国一定会取得抗击疫情的胜利。沙方在任何情况下都将同中方坚定地站在一起。伊朗总统鲁哈尼表示，中国政府为抗击疫情采取的措施令人赞叹。伊朗政府和人民愿在此艰难时刻同中方通力合作，彻底消灭疫情。土耳其总统埃尔多安表示，抗击疫情是人类面临的共同战争。中国人民经过英勇努力，战胜了疫情，为世界树立了榜样。中国全力为世界生产提供医疗抗疫物资，使世界深受鼓舞。毛里塔尼亚总统加兹瓦尼在5月初举行的不结盟峰会上高度评价中方向毛方积极提供抗疫物资、分享抗疫经验的善举，反对任何指责抹黑特定国家和国家组织抗疫努力和成果的行为，强调国际社会只有团结一致、加强合作，才能彻底战胜疫情。苏丹过渡政府总理哈姆杜克高度赞赏中国在抗击疫情国际合作中发挥的积极作用，反对任何对特定国家污名化的做法。

阿联酋外长阿卜杜拉在同王毅国务委员兼外长通话时，盛赞中国抗疫壮举和贡献，强调中方抗疫成功为各国树立了标杆，也给世界人民带来了希望。如果没有中国的努力与贡献，病毒在世界扩散的状况将会更糟。阿尔及利亚驻华大使布哈利法说，中方对阿尔及利亚阿在抗击疫情的支持，是对人类命运共同体理念的具体实践。苏丹候任驻华大使加法尔表示，中国抗疫不仅在保护中国，还在保护那些并不了解这场战斗真实面貌、受到恐惧威胁的全世界人民。

4月15日，中国援苏抗疫物资交接仪式在喀土穆国际机场举行（外交部亚非司供图）

交情得似山溪渡，不管风波去又来。尽管面对新冠肺炎病毒和某些“政治病毒”的威胁，中国和西亚北非地区国家始终同舟共济，守望相助，情比金坚。相信经过抗疫斗争的洗礼，构建中阿、中非人类命运共同体的理念必将在中国和西亚北非地区国家进一步深入人心，中国同地区国家的友谊之树必将更加根深叶茂。

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