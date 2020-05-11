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不让开工 马斯克威胁把总部和工厂搬出加州

2020年05月11日10:16  来源：新华网
 

美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克9日称，这家电动汽车制造商将把总部和工厂“立即”搬出加利福尼加州，缘由是加州政府禁止特斯拉复工。

马斯克在社交媒体“推特”写道，是否保留加州阿拉梅达县弗里蒙特市的工厂，“取决于特斯拉今后受到怎样的对待”。

加州州长加文·纽瑟姆7日下午宣布，允许本州制造业复工。马斯克随后说，弗里蒙特的工厂将于8日下午复工。然而，阿拉梅达县卫生部门8日晚在一份声明中说，当地只允许必要企业复工，“特斯拉已被告知不符合标准，不得复工”。

在另外一条推文中，马斯克说要“起诉”阿拉梅达县卫生部门。

特斯拉的总部位于加州帕洛阿尔托市。这家企业在加州雇佣共计大约2万名员工，其中大约半数在弗里蒙特工厂工作，工厂每年生产超过41.5万辆电动汽车。

马斯克称，如果搬迁，工厂将转移至内华达州和得克萨斯州。

一些分析师预测，将弗拉蒙特工厂的生产线完全迁至别处需要耗费大约12至18个月，弗里蒙特工厂停工让特斯拉营收下降。马斯克4月在一次电话会议上说，弗拉蒙特工厂生产特斯拉大部分汽车，停工对经营构成“严重风险”。

多家媒体8日援引一封特斯拉内部邮件报道，弗里蒙特工厂拟8日复工，每个班次员工人数将降为平时的大约30%；特斯拉在内华达州和纽约州的工厂获得当地政府许可后，同样将恢复有限生产。

然而，阿拉梅达县卫生官员埃丽卡·潘8日说，当地卫生部门已经与特斯拉方面多次磋商，建议特斯拉至少再等一周复工，以观察疫情变化和讨论如何安全复工。

弗拉蒙特市市长莉莉·梅“声援”特斯拉，就“居家令”等封锁政策可能对经济产生的影响表达担忧。她9日呼吁阿拉梅达县政府与各企业尽快达成各方接受的复工指南。

受疫情影响，加州3月19日起实行“居家令”等措施，迄今没有“解封”。就美国各地封锁措施，马斯克多次表达不满，认为对商业构成“严重风险”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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