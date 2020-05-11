民进党的“叫魂术”还能愚弄台湾民众多久

“叫魂”原是一种父母唤回受惊孩子灵魂的迷信行为。美国学者孔飞力先生曾著有《叫魂：1768年中国妖术大恐慌》一书，论述了18世纪清王朝统治时期的一次大型舆论恐慌及其造成的巨大影响。200多年过去了，在信息技术高度发达的今天，民进党在岛内却依然用着“叫魂术”的手法，试图通过制造针对大陆的恐慌和敌意，达成巩固执政的目的。

网罗名义 制造对立

“反对党”起家的民进党最擅长的就是操弄民意、制造对立。早年，其利用“省籍矛盾”打造出“台湾人出头天”“肚子扁扁也要挺阿扁”等口号，把陈水扁推上台湾地区领导人的位置。但是陈水扁的施政不仅罔顾历史发展规律，而且贪腐成风，最终导致台湾人民不满日益加剧。为了转移注意力，民进党开始强化“统独矛盾”，推行“法理台独”。毕竟对奉行“台独党纲”的民进党而言，两岸关系犹如水，民进党则是压在水面上的冰层，两岸关系越“冷”，民进党才越有生存的空间。

不可否认，两岸在地理幅员、人口规模、经济总量、军事实力等方面的巨大落差，使得台湾民众在两岸交流交往的过程中难免产生作为弱势一方的心理压力，引发了部分岛内民众的一些疑虑。民进党当局便趁机把这种疑虑操弄成所谓的“亡国感”。同时民进党当局还在“中华民国台湾”的幌子下推行“台湾国家化”，妄图藉打造所谓的“台湾国族认同”，割裂两岸之间的血脉联系，构筑阻碍两岸关系和平发展的藩篱。

严苛刑罚 制造恐慌

蔡英文上台后，为了让两岸关系能保持“冰封”状态，利用其全面掌握行政和立法系统的优势，修改了一系列法律、法规，严控两岸交流交往。尤其是民进党“党团”推动的所谓“国安六法”修法，无一例外增加或加重了对于涉及大陆相关规定的罚则，明显是恐吓手段。如对在厦门担任社区主任助理的台胞开出了10万元新台币的罚单，对于申领居住证的台胞则是限制其担任、参选岛内行政职务，也不能报考军校和警校等。

特别是在推动所谓“中共代理人修法”受阻后，民进党当局直接跳过相关委员会的审查，在2019年的最后一天强行通过所谓“反渗透法”。根据“反渗透法”的规定，未来如果发现“违法从事捐赠政治献金、助选、游说、破坏集会游行及社会秩序、传播假讯息干扰选举”等行为是“受境外敌对势力或渗透来源的指示、委托或资助，处罚就会更重”。虽然对于“境外敌对势力”的定义语焉不详，但路人皆知，意在限制两岸民众交往、破坏两岸关系。未来，被民进党当局“扣红帽子”的对象，面临的将不只是“口诛”而是“重罚”。而民进党当局这样做的目的就是要在岛内造成寒蝉效应。

操弄舆论 制造仇恨

新冠肺炎疫情发生后，民进党当局“防陆甚于防疫”。先是不顾在大陆的百万台商、台生及其家属的防疫需要，第一时间禁止口罩出口，之后还不断利用疫情诱导岛内民众对大陆的不满情绪，乃至制造仇视。

蔡英文上台后，拒不承认体现一中原则的“九二共识”，破坏两岸共同的政治基础，导致台湾地区无法再以观察员身份出席世界卫生大会（WHA）。民进党当局却倒打一耙反诬“大陆打压台湾无法参加WHA”。两岸原本就签署有《海峡两岸医药卫生合作协议》，其中就包含了传染病的防治以及紧急救治。大陆也据此接待了台湾地区的医疗专家赴武汉了解疫情。但是民进党当局却通过故意误报相关疫情信息，妄图推动世界卫生组织（WHO）“以完整无碍的制度化方式接纳台湾参与WHO的运作”。

而在世界卫生组织明确将新冠肺炎正式命名为“COVID-19”后，民进党当局依然坚持使用“武汉肺炎”这一歧视性的说法，并趁多国及地区因防疫需要对中国大陆居民实行入境管制时公开宣称台胞是受大陆影响才会被别国限制入境，并大肆强调“中国是中国，台湾是台湾”“台湾不是中国的一部分”，意图制造岛内人民对大陆的敌意。

当前，在民进党当局的操弄下，台湾同胞对于大陆的各种误解和疑虑在短期内还难以消除，甚至此次民进党处理新冠肺炎疫情手段更加深了两岸之间的隔阂。民进党当局为了一党之私，罔顾民生，通过欺骗、恐吓台湾民众的手法，短期内也许得逞一时，但迷信终有被破除的一天。一个中国原则是国际社会的普遍共识，民进党的“以疫谋独”不会成功，特别是全球抗疫结束后，如何恢复经济、安定民心是各个国家和地区都要面临的挑战。大陆作为全球治理的重要参与者，未来在产业链、供应链等方面将发挥不可替代的作用。而脱离了两岸关系发展的源头活水，当台湾民众发现“叫魂”不仅解决不了生计问题，甚至会引发安全问题的时候，民进党的算计就走到尽头了。

（作者为上海台研所政治研究室主任）

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