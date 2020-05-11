美国政客的信用还值几个钱？（望海楼）

面对严峻的疫情，美国一些官员抗疫不力，却妄图“甩锅”中国转移注意力。从“中国隐瞒疫情论”到“中国误导美国论”，美国诬赖中国的言论接二连三。日前，美国媒体曝出“白宫的官员们想要盟友指责中国”，妄图搞“碰瓷中国联盟”，甚至连“内心戏”也被其内部人士捅了出来：“把矛头转向中国越多，人们对我们应对疫情反应太慢的指责就会越少”。

甩出“黑锅”满天飞，骨子里边是理亏。日前，美国新泽西州贝尔维尔市市长迈克尔·梅尔哈姆表示，自己在2019年11月就已感染新冠病毒，检测结果也显示他已拥有新冠病毒抗体，比美国1月20日报道首例新冠病毒确诊病例早2个多月。为什么一些美国官员不直面疫情现实，而是想拉上盟友壮胆“抱团碰瓷”？说到底还是为了转移对自身抗疫不力的注意力，以及大选年所需的“面子”。

盟友，常会撑起美国在世界上的面子。但它们会跟着美国去干颠倒黑白之事？这就得看中国、美国盟友以及全世界会不会吃这套了。

首先，碰瓷中国休想得逞。美国官员的一个典型——国务卿蓬佩奥，一方面承认无法确定病毒来自武汉实验室，另一方面又声称有“重要证据”证明武汉实验室泄露了病毒。如此自相矛盾的陈词，相当于自我证明了“碰瓷中国”不是为了弄清事实，只是为了无理霸凌。就算美国拉上一堆盟友，就能侮辱公理正义？现在的中国不是100多年前的中国，不是强权国家随便拉扯一个“八国联军”所能打劫的。如今，随着疫情应对走势愈发明朗，所体现出来的国家治理能力对比日益明显，中国尊重科学规律、有能力战胜困难的品质得到鲜明体现，毫无根据的口号式碰瓷在中国这里休想得逞。

其次，绑架盟友将遭背弃。自己假装看不见事实，还想施压盟友装瞎说胡话，这与胁迫他人共同实施栽赃欺诈有何区别？这种事实上的绑架行为，绝非仅为了推诿抗疫不力责任，而是一种“冷战思维”下逼迫盟友在美国与中国之间挑边站队的行为。这些盟友为美国在世界上提供了多种形式的支持，但这是建立在美国能够兑现利益的基础上。这次美国借“集体碰瓷”要求盟友按“冷战队形”站队，能兑现什么利益？很显然，大约只有空口白牙。美国的盟友会怎么想？现实是，不少“美国盟友”已经用实际行动做了选择，诠释了“得道多助，失道寡助”。

最后，拐骗世界必伤自身。美国抗疫不力已给自身造成巨大损失，例如4月份美国失业率已达到14.7%。这种情况下，美国一些政客竟然还有精力用在靠凭空臆想诬赖中国的事情上，这是对全世界的拐骗。美国政客这种透支国家信用只为博大选得票的行为，必然导致对美元信用、美国信用乃至全球信用格局的伤害，使美国陷入比疫情危机、经济衰退更深的信任危机中。

美国政客想用“碰瓷中国”博取一点可怜的眼下利益，必将造成自身乃至国家信用的巨大贬值。奉劝美国政客们好好读读新华社播发的《美国关于新冠肺炎疫情的涉华谎言与事实真相》。

（作者为中国人民大学重阳金融研究院助理院长）

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