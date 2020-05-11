韩国时隔28天单日新增病例数再次超30例

5月10日，在韩国首尔，人们在首尔广场前等待过马路。 韩国疾病管理本部10日发布的新冠疫情统计数据显示，当地时间9日零时至10日零时，韩国新增34例确诊病例，其中26例为本土感染病例，8例为输入性病例。时隔28天，韩国单日新增病例数再次突破30例。 新华社记者 王婧嫱 摄

新华社首尔5月10日电（记者陆睿）韩国疾病管理本部10日发布的新冠疫情统计数据显示，当地时间9日零时至10日零时，韩国新增34例确诊病例，其中26例为本土感染病例，8例为输入性病例。时隔28天，韩国单日新增病例数再次突破30例。

据介绍，一名居住在京畿道龙仁市的29岁韩国籍男性6日确诊感染新冠病毒。他曾于1日深夜至2日凌晨先后前往首尔的多家夜店，导致出现小规模聚集性感染。首尔市政府现已下令暂时关闭夜店和酒吧等部分娱乐场所。

5月10日，人们在韩国首尔的清溪川散步。 韩国疾病管理本部10日发布的新冠疫情统计数据显示，当地时间9日零时至10日零时，韩国新增34例确诊病例，其中26例为本土感染病例，8例为输入性病例。时隔28天，韩国单日新增病例数再次突破30例。 新华社记者 王婧嫱 摄

截至10日零时，韩国累计确诊病例10874例，累计死亡256例，累计治愈9610例。

5月10日，人们在韩国首尔的光化门广场拍照。 韩国疾病管理本部10日发布的新冠疫情统计数据显示，当地时间9日零时至10日零时，韩国新增34例确诊病例，其中26例为本土感染病例，8例为输入性病例。时隔28天，韩国单日新增病例数再次突破30例。 新华社记者 王婧嫱 摄

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