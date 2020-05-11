美施压墨重启工厂遭质疑

当前，墨西哥政府已宣布进入国家公共卫生紧急状态，要求所有“非必要”部门停工停产。然而，在美国政府的压力之下，位于墨美边境的一些美资企业工厂拒不执行墨政府禁令。墨西哥媒体和舆论认为，北部工厂在疫情形势严峻之时开放，将给墨疫情防控带来风险。

近几周，疫情在墨美边境许多工厂内蔓延。据报道，在工厂聚集的10个墨美边境城市中，新冠肺炎疫情造成的死亡人数是墨西哥其他地区的两倍。总部位于美国威斯康星州的一家公司在墨西哥的华雷斯工厂，有员工抱怨，几周以来，工厂对员工的健康漠不关心，甚至没有提供基本的卫生防护措施。当前，许多边境工厂工人正面临或被企业主辞退，或是继续上班却得不到卫生保障的两难境地。

尽管如此，美方仍持续向墨西哥施压，要求尽快恢复工厂正常运营。美国政府声称，若位于墨西哥的美国工厂不尽快恢复生产，北美自贸区的供应链将面临“永久瘫痪”的危险。一些美国企业家联名向墨西哥总统洛佩斯致信，认为工厂关停将影响为医疗设备供应商提供服务，要求继续在墨进行生产。美驻墨大使克里斯托弗·兰道称，经济停滞对公共健康也是一种威胁，墨西哥必须对美国的需求做出回应。

美墨两国医学专家和经济学家对过早重新开放工厂提出质疑。墨西哥医生阿图罗·索里利亚表示，当前正是抗击疫情的关键时刻，工厂应该避免开展生产活动。华盛顿威尔逊中心的经济学家克里斯托弗·威尔逊提出疑问：墨西哥工人应该冒着生命危险工作吗？

墨西哥外交部长埃布拉德表示，美对墨重新开放经济施压“并不是一个双边问题”。墨西哥政府认为，两国尚未确定经济重启的具体日期，双方都在抗击疫情与经济发展之间寻求平衡，北美自贸区内的美墨加三国需优先考虑保障社会卫生安全，再计划重启供应链。墨西哥卫生部副部长洛佩斯—加特尔警告说，一些工厂继续经营，导致疫情在北部边境各州更严重。下加利福尼亚州州长哈伊梅·波尼亚呼吁工厂改善卫生状况，并保持隔离措施，最大限度保护工人的健康和生命。

（本报墨西哥城5月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 16 版）

(责编：马昌、岳弘彬)