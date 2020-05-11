俄罗斯纪念卫国战争胜利七十五周年

5月9日是苏联卫国战争胜利75周年纪念日。当天上午10时，莫斯科克里姆林宫墙边，长明火火光闪耀，俄罗斯总统普京为战争中牺牲的烈士们献上鲜花。

普京在讲话中表示：“共同的纪念、共同的希望、共同的追求，以及我们对当今和未来的责任，将我们团结在一起。我们清楚并坚信，只要我们团结在一起，我们就是不可战胜的。”在抗击新冠肺炎疫情的背景下，普京的这番讲话具有特殊意义。

普京表示，俄罗斯仍将广泛而隆重地纪念卫国战争胜利75周年。9日上午，俄罗斯空天军部队的75架军机和直升机统一列队在红场上空飞过。空中阅兵飞行共在俄罗斯47座城市和驻外军事基地举行。当天，参战的二战英雄们的照片在莫斯科市内的200块大屏幕上循环展示，电视台、俄罗斯“不朽军团”网站及其他大的社交网站平台上同时播放。当晚，莫斯科、圣彼得堡等城市和军区、舰队鸣放礼炮，向二战英雄致敬。

今年的胜利日纪念活动安排做出了调整，包括红场阅兵在内的所有群体性活动都被推迟，一些活动转到网络上举行。参加“虚拟游行”的人数将近300万人，他们向组织者发送老战士的照片，在网站上播放，普京也参与到该活动中。

莫斯科一些市民在窗台上摆满了参加过二战的祖辈们的相片，很多人在阳台歌唱《喀秋莎》《胜利日之歌》等经典歌曲。许多地方的小型演出团体在遵守防疫规定的情况下，来到二战老兵居住的楼前，献上祝福与感恩的歌舞。

中国驻俄大使张汉晖同使馆青年外交官一道，向俄罗斯人民致以节日的祝贺。他通过视频表示，作为俄罗斯真诚可靠的战略伙伴，中国始终同俄罗斯站在一起，中国将为俄罗斯抗击疫情提供一切力所能及的帮助和支持。中俄齐心协力，定能战胜疫情。

（本报莫斯科5月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 16 版）

(责编：马昌、岳弘彬)