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中欧班列国际抗疫立新功

甄有理

2020年05月09日21:26  来源：人民网-国际频道
 

近日，国铁集团发布的一组数据引发广泛关注。今年4月，中欧班列总开行数量和去程、回程班列开行列数三项指标均创单月最高纪录：总开行数量达979列、运送货物8.8万标箱，同比分别增长46%、50%，综合重箱率97.8%。在全球物流业整体备受疫情冲击的当下，这样一组亮眼数据无疑为业界和市场注入了一针强心剂。

中欧班列是中欧共建“一带一路”的重要成果和示范项目。自2011年首列中欧班列（重庆-杜伊斯堡，渝新欧国际铁路）成功开行以来，一列列中欧班列按照固定车次、线路、班期和全程时刻表，开行于中国与欧洲及“一带一路”沿线国家间，成为铁路国际联运的一个响亮品牌，被誉为丝绸之路上的“钢铁驼队”。近年来，中欧班列以其运行安全稳定、运力大、不受天气影响、性价比高等综合优势，吸引国家参与，运输线路不断拓展，流通商品日益丰富。2014年往返渝新欧铁路终点、德国杜伊斯堡港口的中欧班列每周仅3列，2019年已达每周30列，5年增长10倍。目前，中欧班列联通了中国62个城市和欧洲15个国家的51个城市，铺行路线达68条。货物可以利用中欧班列从中国任何一个城市到达欧洲任何一个国家。2019年中欧班列开行8225列，同比增长29%，发运72.5万标箱、同比增长34%，综合重箱率达到94%。

新冠肺炎疫情在全球多点暴发并持续蔓延以来，欧洲各国为防控疫情均采取不同程度的隔离限制举措。因封锁边境、停运航班、限制货轮到港、企业工作人员到岗复工率较低以及整体订单减少等因素，国际物流行业、特别是航空和海运业受到较大冲击。根据国际航空运输协会测算，从空运看，4月初全球航班量下降近80%。从海运看，目前手持订单占全球船队比例仅为10%左右。在此背景下，得益于国内各地海关边检开辟检疫绿色通道，企业员工率先精准复工复产，铁路沿线人与人、人与物接触少，点对点运输和清关便利等优势，中欧班列全力承接空运、海运转移货源，实现逆势增长，为稳定国际供应链和贸易体系提供了重要支撑。今年1至4月，中欧班列共开行2920列、发送货物26.2万标箱，同比分别增长24%、27%，综合重箱率98%。英国物流业新闻网Theloadstar 也不禁感叹，铁路运输现在是把产品从中国运到欧洲的最明智方式。

中欧班列更成为向欧洲国家运输防疫物资和生活物资的生命线，有力支援欧洲及沿线国家抗疫。数据显示，从3月21日首趟搭载出口欧洲防疫物资的中欧班列自义乌启程以来，至4月底中欧班列已累计发运国际合作防疫物资66万件、3142吨，主要到达意大利、德国、西班牙、捷克、波兰、匈牙利、荷兰、立陶宛等国家，并以这些国家为节点再分送到更多欧洲国家。随着武汉逐步复工复产，中欧班列（武汉）也于3月28日按下“重启键”，恢复常态化运营，以此回报世界。首班列车就向欧洲运送了19个集装箱医用无纺布、医用桌布等防疫物资。截至目前，中欧班列（武汉）已累计发运15列。

2014年，习近平主席在德国参观杜伊斯堡港时指出，丝绸之路经济带倡议秉承共同发展、共同繁荣的理念，联动亚欧两大市场，赋予古丝绸之路新的时代内涵，造福沿途各国人民。习近平主席倡导中德加强合作、推进丝绸之路经济带建设得到德国各界积极响应。如今，中欧班列在疫情期间的“逆行出征”和亮眼成绩正是这一理念和双方守望相助的生动体现。作为新时代推动共建开放型世界经济的一个有力举措，中欧班列将为进一步释放亚欧陆路物流和贸易通道的潜能、促进沿线国家和地区经济发展、推动国际供应链提质升级、促进国际贸易发展发挥积极作用。  

(责编：崔越、杨牧)
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