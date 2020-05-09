中企承建“火眼”病毒检测实验室在菲律宾落成

人民网曼谷5月9日电（记者 赵益普）由中国华大集团承建的“火眼”病毒检测实验室5月9日在菲律宾费尔南多市何塞·林格纪念总医院正式落成。

在落成仪式上，菲律宾卫生部长杜凯表示，目前菲正处于艰难时刻，此次疫情对菲人民身心健康造成严重影响。来自中国华大集团的“火眼”实验室将为菲抗击疫情提供巨大帮助，有效提升菲检测能力，从而更加坚定菲方战胜疫情的信心。中菲两国在抗击疫情方面也开展了良好合作，双方还将于10日举行中国政府新一批援菲抗疫物资交接仪式。

菲律宾内阁部长诺格拉莱斯部长表示，“火眼”实验室将切实提高菲防控疫情能力，对下一步菲复工复产起到非常重要的作用。“我们还要感谢中国政府和人民向菲提供的各种援助和支持，包括捐赠防护用品、派遣抗疫医疗专家组等等，这些都为菲抗疫斗争提供了有力支持。” 诺格拉莱斯表示，当前形势下，各国政府应团结起来，共同努力，互相帮助。

今年3月，亚洲开发银行发布了旨在提升成员国应对疫情能力的紧急援助项目，并首选菲律宾引进建设华大“火眼”实验室。该实验室引入国产自主知识产权的自动化平台，正式落成后，每天可检测3000人份的新冠病毒样本，极大提升了菲实验室检测效率。据了解，“火眼”实验室曾在中国武汉的抗疫斗争中发挥了重要作用，也在澳大利亚、意大利、法国等国家经受抗疫实战的检验。

中国驻菲大使馆公参檀勍生表示，“火眼”实验室的顺利落地是政府、国际机构和企业通力合作的结果，是地区和国际抗疫合作的典范。疫情没有国界，病毒不分种族。只有携手应对，才能战而胜之。新冠肺炎疫情再次证明，只有构建人类命运共同体才是人间正道。

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