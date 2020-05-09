澳大利亚推出“三步走”解禁计划 

澳疫情逐步缓解，但民众却逐步养成了戴口罩的习惯

人民网堪培拉5月9日电（记者 陈效卫）当地时间5月8日，澳大利亚总理莫里森宣布澳分三阶段逐步解封，将据此取消一些应对新冠疫情的限制措施，最终将于今年7月彻底解禁，使经济恢复到可持续和安全的状态。

“三步走”循序渐进，各地视情具体实施

澳大利亚3月19日“封国”，4月中旬抑制住了确诊病例上升的趋势，在各国战疫中较早进入了拐点。此后，单日新增病例一直保持低位。截至5月8日，澳累计确诊6899例，死亡97例。在各方呼吁下，澳政府推出了“三步走”解禁路线图。

“三步走”的第一阶段属“谨慎阶段”，咖啡馆、餐馆、图书馆和社区活动等场所将重新开放，学生返校，公共场合聚会最多10人，家中访客数量上限为家庭成员10人和访客5人。在第二阶段，影院、美术馆、健身房等文娱场所开放，公共场合聚会上限为20人。第三阶段，公共场合聚会上限增至100人，大多数人可回到工作场所办公，各州、地区之间的旅行可能恢复，与新西兰恢复旅行以及留学生出入境问题也将纳入议事日程。这一阶段，民众生活将接近正常。与“封城”时的规定类似，出于人道主义考虑，婚礼和葬礼的人数限制略为宽松。如婚礼将允许13名参加者——新人、司仪和10名宾客。

莫里森指出，“三步走”计划是一个“全国框架”，每三周将对推进情况进行一次评估，并根据需要而做出调整。由于各地疫情差异较大，具体执行时6个州和2个地区将在听取当地卫生部门专业人士意见的基础上视情决定各自的执行进度和时间表。维多利亚州州长安德鲁斯8日表示，该州到下周一才宣布解禁计划，“自此，每一个变化都将被一段冷静期分开，因此卫生专家可以观察到任何可能对感染风险的影响。

“解禁不等于彻底放松”，联邦政府首席医疗官布伦丹·墨菲强调，澳政府将继续延续保持社交距离、强化卫生习惯等措施。莫里森呼吁民众继续下载有助于防疫的手机应用程序，企业也要切实为员工创造安全的工作环境。

澳经济将逐步恢复，对华出口将步入正轨

澳推出“三步走”解禁计划，既是疫情可控使然，也有急于恢复经济的考量。“封城”3个月来，澳经济损失500多亿澳元（1澳元约合4.57元人民币），100万人失业，第二季度GDP将暴跌10%。

与此同时，澳国际教育也引发危机。2019学年澳有82万国际学生，支撑着400亿澳元的留学产业。但在此次疫情中，很多国际学生因无法打零工支付学费而不得不回国，还有些留学生无法返澳，可能引发更大范围的高等教育危机，导致成千上万的高教工作者失业。

进入5月份，莫里森在讲话中多次强调，目前的首要任务是尽快复工复课。据澳政府估计，第一阶段的解禁将使澳每月经济活动增加31亿澳元，创造多达25万个就业机会；第二阶段经济活动每月将再增加30亿澳元。到7月份，澳有望恢复85万个工作岗位，从而使近几个月来因疫情影响被停薪留职或失业的人重新就业。

对于滞留在本国的留学生，澳政府加大了配合力度。澳新冠肺炎协调委员会主席鲍尔5月7日表示，澳政府与大学计划包机接留学生返校。

当然，“包机救急”的不仅仅是教育行业。早在4月初，为阻止海产品行业销售大规模下滑，澳政府推动拨款1.1亿澳元，承包200趟载重40吨的包机将数百吨龙虾和鲍鱼运往中国、日本、新加坡等国家，这些包机返航时将满载澳当局订购的医疗用品和设备。

在“经济寒冬”中，让澳备感慰藉的是，对华出口出现大幅反弹。据澳统计局最新数据显示，3月份澳商品出口增长了29％，主要推动因素是对澳最大贸易伙伴中国的铁矿石出口继1月和2月的下滑之后在3月大幅增长。

澳中工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比表示，随着“三步走”计划的逐步实施，澳国内经济将逐步得到恢复，与各国尤其是疫情早已解除的中国的双边贸易将恢复常态。

(责编：崔越、杨牧)