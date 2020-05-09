俄罗斯莫斯科等地胜利日举行空中阅兵式等庆祝活动

人民网莫斯科5月9日电（记者 张晓东）5月9日是俄罗斯伟大卫国战争胜利75周年的日子。莫斯科时间上午10时，俄罗斯总统普京向位于红场的无名烈士墓与圣火献花，并发表讲话。

普京表示，胜利日是俄罗斯人民共同的记忆与骄傲，国家的共同历史。普京祝二战老兵们长寿，因为他们为祖国所作的一切是无法衡量的。他们拯救了国家，解放了欧洲，捍卫了和平，成就卓越。同时他也向那些长眠在俄罗斯境内外的无名烈士们致以敬意。“数百万烈士没有看到胜利的到来，他们曾经是多么渴望着能够歼灭敌人重返家乡的那一天。他们为此战斗到生命最后一刻。“最后普京表示，共同的记忆与共同的信念、共同的志向，为现在与未来赋有的共同责任将我们团结在一起。我们深知并且坚信，当我们在一起时，是不可战胜的。

因为疫情的影响，俄罗斯政府通过决议将一些隆重庆祝活动推后举行，其中包括阅兵式。但是包括莫斯科在内的一些城市的空中阅兵式照常举行，晚上将进行传统的焰火燃放仪式。

普京发表讲话后，空中阅兵式举行。空中阅兵第一梯队由米-26率领4架米-8直升机率先通过莫斯科的红场上空，随后分别由五架米-35、五架卡-52、五架米-28H分别组成三组楔形编队飞过红场。

在20架直升机后面，俄罗斯的战略轰炸机图160率领4架图22M3远程轰炸机也以楔形编队飞过红场，紧接着是三架战略轰炸机图95MS、三架伊尔76重型运输机。随后将有一架A-50空中预警机通过红场上空，接着是伊尔78将以空中加油模式率领一架战略轰炸机图160飞越红场。接着米格29、苏24将以4架编队形式飞跃红场，随后一架米格-31K携带高超声速导弹x - 47М2“匕首”首次在红场空中阅兵中现身。紧随米格-31K是俄罗斯空天军装备的隐身战斗机苏-57，并以4架通场形式首次飞越红场。接着将是苏-35s和苏-30ms一起编队飞过红场，紧接着是4架苏-34战斗轰炸机。倒数第2组以俄罗斯勇士飞行表演队的5架苏-30ms与俄罗斯雨燕飞行表演队4架米格-29组成菱形编队飞越红场。

5月9日，许多活动，比如近年来在俄罗斯首都莫斯科及许多大城市甚至国外非常流行的“不朽军团”游行活动都转入线上进行。参加虚拟游行的报名人数已突破200万人。

9日当天 ，参战的二战英雄们的照片将在遍布莫斯科市内的200块媒体大屏幕上循环展示，同时在0KKO在线影院和俄罗斯“不朽军团”网站上也在线播放。

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