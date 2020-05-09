厄瓜多尔留学生： 我期待尽快回到中国

照片由受访者提供。

春日的北京师范大学校园里，绿树茵茵，郁金花开。远在厄瓜多尔基多的宝拉（Paola Gabriela Guanuna）在她的微信朋友圈上传了两张学校校园的春景照片。“我很想念中国，想念我的学校。”宝拉说。

厄瓜多尔姑娘宝拉是在中国读书的50万外国留学生中的一员，2015年开始在中国的学习和生活。今年年初，一场突如其来的疫情打乱了宝拉的生活，但同时也让她更加深刻地感觉到中国与厄瓜多尔相隔万里却无法阻断的情谊。

中国战“疫”经验非常宝贵

在中国疫情最严峻的时期，宝拉已经回到厄瓜多尔。但她一直在关注母校为保护外国留学生所采取的各项举措。“北师大采取了很多严格的防疫办法：保持社交距离、分发口罩和消毒凝胶、送餐上门、公共空间和房间消毒、心理辅导，以及利用一些在线软件开设网课。”宝拉虽然身在厄瓜多尔，但始终跟中国保持着紧密联系。除了每天要填表报告自己的健康状况外，学校还提出可以为有需要的同学寄送口罩。宝拉说，这些来自学校的关怀让她感到仿佛还一直生活在北京。

宝拉在采访中说道：“当武汉人民在自家阳台上互相喊话，加油鼓劲；医护人员终于回到家，拥抱自己爱的人；志愿者帮助居民采购……这些场景都让我特别感动。中国人民尽可能做到一切来抗击疫情，短短几天内建成医院、医护人员和科学家们百分之百全身心投入战‘疫’……这在西方国家的许多人看来几乎是不可能的事，中国却做到了。”

值得一提的是，宝拉是1月14日从北京坐飞机回到家乡基多的。疫情蔓延之初，全球各国对新冠肺炎还知之甚少。现在想来，这趟将近2天的路途还是让人有些后怕的，但幸运的是，一路上宝拉都戴着口罩。“戴口罩是我在中国生活时学来的卫生习惯，当时我不知不觉就这么做了。”宝拉在接受我们采访时，不无庆幸地说，“到厄瓜多尔以后，家里人都觉得我戴口罩很奇怪，不过他们现在出门也都戴上了口罩。”

宝拉认为，中国的战“疫”经验非常宝贵，例如严格的社会隔离措施、线上教育、线上支付、物资调配、分时段工作等等，这些都值得厄瓜多尔借鉴。“我认为最重要的还是自律，每个人在日常生活中从自身做起，保持社交距离、注重个人防护。”

“团结铸就中厄牢不可破的友谊”

中国疫情最严重的时候，宝拉作为厄瓜多尔在华留学生协会会长，组织在中国各地的厄瓜多尔学生录制了视频，为中国加油打气。视频被中国媒体转发后，宝拉收到了很多来自中国朋友的“谢谢”。

后来，厄瓜多尔也开始受到疫情影响。宝拉再次四处张罗，联系中国和厄瓜多尔的朋友，为厄瓜多尔进行捐赠。截止4月初，宝拉和她的朋友们总共收到3万多元捐款，达成了捐赠目标，这些捐赠来自中国和厄瓜多尔各地。宝拉在她的朋友圈欣喜地写下：“亲爱的朋友们，我们非常感谢您的支持，我们已经达成了目标。厄瓜多尔和中国在一起！”

的确如此。厄瓜多尔有难，中国各界驰援。中国政府、企业和组织不断向厄瓜多尔送去医用物资。谈及此举，宝拉感动地说：“作为在中国生活多年的厄瓜多尔人，我和家人朋友都深受感动，也很感激中国人民的支持和帮助。我们永远不会忘记，团结也必将铸就中厄两国牢不可破的友谊。”

“中国让我们看到希望”

谈及现今厄瓜多尔较为严峻的疫情，宝拉介绍道，目前厄瓜多尔已经实施宵禁和隔离措施，但面临医用物资短缺、医疗系统进入紧急状态等诸多挑战。 “宵禁时间从每天下午2点到次日凌晨5点，但是逐步允许恢复一些经济活动，绝大多数人依旧在家学习、工作，一些个体商户每天会出门售卖口罩和食物。”

宝拉还说：“我们国家对医疗物资的调配做得不到位，这导致控制疫情变得很难，”她补充道：“然而老百姓还是有购买防护用品的途径，供应目前不成问题。”

宝拉表示，多年在外的留学生活使得这次与家人的团聚十分难得。“我们一起做饭，在菜园里忙活。但是每当我看到新闻时，会感到自己无能为力——除了在家隔离，什么忙也帮不上。”另一方面，她的弟弟在司法系统工作，一直奋战在一线，兄妹俩还没见上面。宝拉说：“我每天都祈求他平安健康，疫情结束后，我一定要好好抱抱他！”

通过微信，宝拉看到了中国朋友发来的照片。“一些在中国的朋友说他们很安全，只不过对隔离生活有点厌倦了，大家都想念到处玩的日子。”看到这些照片，宝拉也感觉“有希望重新走出家门，也有希望更好地生活了。”

在宝拉看来，如果其他国家在1月时就重视疫情，那么新冠病毒在世界范围的影响力会大大减小。虽然历史已不能改变，但人们可以以史为鉴。“我们现在应该学习他国控制疫情的成功经验，互相合作、交流经验。团结协作才能让我们变得更强大。”

关于新冠肺炎源头的谣言，宝拉认为病毒的出现难以预料，且可能出现在任何地点。在她看来，世界陷入了恐慌，许多人急于寻求解释，从而把精力放在了指责而非找寻解决方案上。“中国应继续做好自己一直在做的事。西方国家的许多人对中国了解甚少，这也给虚假信息留下了很大空间。如果人们真的了解中国所做的一切，他们的观念一定会改变。”

此外，已经习惯了在中国生活的宝拉也十分怀念自己在北京的生活。“作为一名独居女性，中国让我感受到了前所未有的安全。我也收获了许多事业发展上的支持。我爱我的祖国，但中国是我的第二个家。在那里，每天都有值得探索的新事物，每次探索都给我带来新启发。我很愿意为中国和厄瓜多尔的合作贡献一己之力，也期待能尽快回到中国。”宝拉说。

(责编：燕勐、杨牧)