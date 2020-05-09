新华社布鲁塞尔5月9日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国8日分别报告新冠累计确诊病例42093例、52011例和3871例，总体情况趋向缓和。比利时联邦政府新冠事务发言人称，比利时疫情正朝着好的方向发展。

比利时国家公共卫生研究所8日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例591例，累计确诊52011例；新增死亡病例107例，累计死亡8521例；新增住院人数108人，目前正在住院的患者有2555人，其中508人处于重症监护中。

比利时联邦政府新冠事务发言人史蒂文·范古赫特8日在新闻发布会上表示，比利时疫情正朝着好的方向发展。过去7天，每日新增确诊人数和新增死亡人数均下降了5%。

不过，政府前新冠事务发言人，目前刚加入协调该国病患追踪项目的病毒学家埃马纽埃尔·安德烈8日在接受媒体采访时表示：“如果完全遵从病毒学家的意见，所有人都应在家‘禁足’一年。”安德烈说，当然，决策者会平衡来自所有领域专家的意见来制定政策，目前病毒有所减弱，因此比利时开始逐步“解封”，但接下来的4到5周对该国是否能平稳安全“解封”非常关键。

据比利时媒体8日报道，一项对全科医生在4月20日至26日间收集的3400份血液样本检测结果显示，目前约6%的比利时人体内产生了新冠病毒抗体。专家称，这表明所谓的群体免疫还遥遥无期。在群体免疫的情况下，人口中约60%至70%的人被感染并康复，疾病暴发的概率将大幅降低。

荷兰国家公共卫生与环境研究所8日发布公报说，过去24小时荷兰新增确诊病例319例，累计确诊42093例；新增死亡病例71例，累计死亡5359例。

这家研究所还表示，为避免新冠病毒在医院传播，所有住院患者都将接受病毒检测，如结果呈阳性，他们也将计入每日新增病例。荷兰首相马克·吕特7日再次警告说，新冠病毒将与人们共存一段时间。

卢森堡政府8日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3871例，累计死亡病例为100例。

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