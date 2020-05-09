勤务兵“中招”　特朗普将每天接受新冠检测

由于白宫一名勤务兵新冠病毒检测结果呈阳性，美国总统唐纳德·特朗普和副总统迈克·彭斯7日再次接受病毒检测，结果呈阴性。

特朗普当天在白宫椭圆形办公室会晤得克萨斯州州长格雷格·阿博特时说，他与那名勤务兵接触不多，今后将每天接受新冠病毒检测。

“检测不完美，所以我们每周测一次，现在我们要每天测一次，”特朗普说，“但你即便每天测一次，有些人还是可能感染什么东西，有些事还是可能会发生。”

按照特朗普的说法，勤务兵感染新冠病毒这件事“有点奇怪”；他的勤务兵都戴口罩，“白宫许多人都戴口罩”。

不过，多家媒体发布的照片显示，多名官员和卫生专家参加当天会晤，所有人都没有戴口罩；与他们形成对比，几乎所有在场的媒体记者戴口罩。

当天早些时候，白宫副新闻秘书霍根·吉德利在一份声明中说，为白宫服务的一名海军现役人员感染病毒；特朗普和彭斯的病毒检测结果呈阴性，两人“身体状况良好”。

美国有线电视新闻网等媒体报道，那名勤务兵6日出现症状，随后接受病毒检测。勤务兵的工作通常需要与总统及其家人近距离接触。

白宫上月初宣布将对所有接近特朗普和彭斯的人作新冠病毒快速检测。

特朗普6日在椭圆形办公室会晤医护人员时开玩笑说，在场所有人都接受了病毒检测，他希望“检测管用”。只是，多家媒体报道，其中一名与会者当天多次咳嗽，咳嗽时以手捂住口鼻。

路透社报道，就如何应对新冠疫情，特朗普的不少说法矛盾，包括是否戴口罩。特朗普5日视察亚利桑那州一家医疗口罩工厂前说，可能在那里戴口罩，但视察时却“无视”厂内一块提示戴口罩的牌子，仅戴护目镜，因而遭到批评。他6日回应批评，称口罩企业的老板告诉他没必要在厂里戴口罩。

美国政府4月初开始提倡民众佩戴口罩，以避免新冠病毒传播。然而，特朗普说他不戴口罩，在公开场合露面时从来没有戴过口罩。副总统彭斯上月前往一家诊所时没有戴口罩，遭广泛批评后于3日“认错”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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