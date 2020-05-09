新华社华沙5月8日电 综述：欧洲多国举行活动纪念二战胜利75周年

新华社记者张章

法国、英国、波兰等欧洲国家8日举行活动纪念第二次世界大战胜利75周年，悼念在战争中牺牲的战士和罹难民众。出席活动的各国领导人强调在新冠疫情阴霾笼罩下，世界应该团结一致，警惕新形式的民族主义，避免悲剧重演。

法国总统马克龙8日上午前往香榭丽舍大街。以往总统车队会由共和国卫队护送，今年这一仪式取消。马克龙首先在戴高乐将军雕像前默哀，随后前往凯旋门，向凯旋门下的无名烈士墓敬献花圈。

马克龙在活动中没有发表讲话。他在当天致法国人民的一封信中说，今年的5月8日不同以往，人们不能聚集在城市古迹前，不能聚集在广场上共同缅怀历史。今天，法国人民通过在阳台和窗户上悬挂国旗，来纪念那些冒着生命危险战胜纳粹、让世界重获自由的人们。“75年前，正是由于他们，我们的大陆才结束了历史上最黑暗的一页。”

马克龙说，在世界经历漫长的黑夜之后，人类需要抬起头来审视自己。二战的胜利开启了欧洲共同努力建设和平与友爱的大陆、全世界建立联合国和多边主义的进程。“今天，我们纪念1945年5月8日的胜利，更重要的是纪念随后而来的和平……75年后，我们共同奋斗。”

当天，英国全国默哀两分钟，缅怀在二战中牺牲的军人。今年的纪念活动因疫情原因规模缩小，但英国皇家空军“红箭”飞行表演队仍然在伦敦上空进行了飞行。英国广播公司播放二战纪念日特别节目，并重播了英国前首相丘吉尔二战期间发表的著名演讲。

英国首相约翰逊在社交媒体上发布一段视频，纪念二战中牺牲的英雄，强调面对各种挑战的英国今日需要再次坚强起来。他说，英国正面临新冠疫情，此时回忆二战中人们的勇气和坚毅更加重要，目前与疫情的斗争需要同样的精神与全民努力。当晚，英国女王伊丽莎白二世也发表电视讲话，纪念二战胜利。

8日上午，戴着黑色口罩的波兰总统杜达向位于华沙市中心毕苏斯基广场的无名烈士墓敬献花圈。活动现场没有观众，仪仗队士兵和为数不多的工作人员都戴着口罩，保持社交距离。杜达在空旷的广场上发表讲话说，5月8日二战胜利纪念日对于欧洲和世界来说都是重要的日子，波兰会记住那些在二战各条战线上为战争胜利和国家解放献出生命的人们。

德国总统施泰因迈尔8日发表演讲说，铭记历史没有终点，否定历史是羞耻的。他表示，1945年5月8日盟军将德国从纳粹法西斯的统治中解放出来，今日德国要从思想上解放，抵御“仇恨、煽动、排外和对民主的蔑视”，这些旧时代的邪恶思想今天正在以新的形式呈现。

施泰因迈尔强调，德国应与欧洲其他国家保持团结。他呼吁欧洲加强合作，特别是在面对新冠疫情时加强国际协作。

当天，施泰因迈尔、德国总理默克尔、德国联邦议院议长朔伊布勒等官员在柏林市中心德意志联邦共和国战争与暴政牺牲者纪念馆献花圈。（参与记者：唐霁、桂涛、任珂、张远、潘革平）

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