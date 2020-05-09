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南非主流媒体：这是美国推卸责任的“好把戏”

2020年05月09日08:19  来源：人民网-国际频道
 
南非主流媒体：这是美国推卸责任的“好把戏”

人民网约翰内斯堡5月9日电（记者 李滢嫣）南非第二大新闻网站独立传媒网站发表“这是推卸自身责任的‘好把戏’”评论文章，指出特朗普政府指责世卫组织应对不力和中国抗疫造假，是掩盖自身应对不力的“甩锅”行为，非常荒谬且不负责任。

文章说，美国已成为疫情震中，作为世界最大经济体却没有足够病床、检测试剂和其他医疗设备，不顾世卫组织警告在本月开始放松社交管制措施。特朗普政府应对疫情不力，却罔顾事实，把中国和世卫组织当替罪羊，并停止向世卫组织缴纳会费。美西方批评人士称，世卫组织对疫情的反应迟缓，如果采取更迅速的行动，可能会挽救无数人的生命。可实际上，事件的时间线告诉我们事实并非如此。

2019年12月27日，湖北省医生张继先第一时间上报了她接诊的3个可疑病例。12月29日，湖北省和武汉市卫健委指示相关疾控中心和医院展开流行病学调查。12月31日，武汉市首次报告了新冠肺炎疫情。

2020年1月1日，世卫组织在总部、地区和国家一级分别成立了应对疫情支持小组，这一反应速度绝对不慢，因为那时候没有人知道面对的是什么情况以及如何处置。10天后，世卫组织就如何发现、检测和管控可能发生的疫情制定了一份指南。1月11日，中国公布了病毒基因组测序结果。1月30日，世卫组织宣布新冠病毒为国际关注的突发公共卫生事件。3月11日，世卫组织对疫情蔓延速度和各国政府的“不作为程度”感到“震惊”，宣布新冠病毒为全球流行病。

文章说，美国是世卫组织最大出资国，2019年捐款超过4亿美元(74.4亿兰特)，约占其年度预算的15%。美国在新冠疫情大流行的时刻暂停缴纳会费，对世卫组织及其工作将是灾难性的。没有其他机构能够代替世卫组织工作。世卫组织为大多数贫穷国家提供了急需的全球支持、专业建议和医疗资源，否则这些国家根本无法应对疫情。

特朗普抓住的另一个替罪羊是中国。特朗普此前声称自己看到了病毒起源于中国实验室的证据，但这一说法很快被美国自己的情报机构否定了，他们表示仍在调查病毒如何起源，但肯定不是“人为制造”。目前没有证据对这种病毒进行溯源。病毒对所有人一视同仁，针对那些深受病毒所害的人们采取行动极不道德。特朗普本应该更好地利用中国采取的严格、彻底防控措施来有效应对疫情。

当前，疫情在世界许多地区迅速蔓延，这不是“甩锅”和推卸责任的时候，各国应同舟共济，携手应对这场全球公共卫生安全挑战。

(责编：燕勐、杨牧)
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