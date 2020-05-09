“甩锅”歪理完全站不住脚（观象台）

新冠肺炎疫情发生以来，某些美国政客“甩锅”中国的奇谈怪论层出不穷。无端指责之词、霸凌打击之举，不断挑战人们的认知底线，让国际社会看得瞠目结舌。然而，谣言成不了真，歪理立不住脚，美国“甩锅”中国的行径，在眼亮心明之人看来，卑劣！

美国“甩锅”中国毫无根据。疫情发生之后，某些美国政客费尽心思，给中国编织了各式各样的“罪名”，却一次次惨遭“打脸”，落下数不清的笑话。说新冠病毒源头是“武汉实验室”？美军参谋长联席会议主席马克·米利当即驳斥：“有力证据”表明新冠病毒源于自然界，而并非人造；怪中国发布疫情信息不及时、透明度不够？世界卫生组织总干事谭德塞多次称赞，中国及时分享有关新型冠状病毒疫情的信息并采取相应措施，展现出相当高的透明度；指责中国防控不力导致疫情蔓延美国？美国《华盛顿邮报》在采访数十名政府官员、卫生专家等人后，详细梳理被美国政府浪费的70天抗疫时间，毫不留情地指出：警报早已响起，只是美国政府最高层充耳不闻……

事实摆在眼前，公道自在人心。可叹的是，某些美国政客自蒙双眼，捂住耳朵，颠倒是非，一味沉浸于自己想象的世界中，迟迟出不了戏，以为谎言重复1000遍就能变成“真理”。其无根无据之词，令人不屑。

美国“甩锅”中国别有用心。近日，一份由美国共和党参议院委员会向党内各阵营发送的竞选备忘录，将美国“甩锅”大戏的“剧本”抖了个干干净净。有美国媒体总结了一下，这份长达57页的“剧本”精心策划了3条主要“故事线”：一是污蔑“中国掩盖真相导致病毒蔓延”；二是批评民主党人“对中国态度软弱”；三是声称共和党人将“因中国导致此次疫情传播”而推动对华制裁。不仅如此，这份“剧本”还特意提醒共和党候选人，若是被问到美国领导人是否应为美国疫情蔓延承担责任，建议不要正面为其辩解，而是直接把“锅”甩给中国。

我们不禁要问，若是这些美国政客心里没鬼，为何不堂堂正正地亮出自己的抗疫“成绩单”，反而要拉中国做挡箭牌？因为他们不敢告诉民众，自己才是抗疫不力的罪魁祸首。可悲的是，面对自己的不作为、乱作为，这些美国政客没有反思，没有歉疚，反而一门心思推脱责任，让中国当“替罪羊”是最好的招数，何况还可以顺道为继续打压中国增添一个堂而皇之的借口。其丑陋险恶之心，令人生厌。

在美国政界，“甩锅”抹黑中国、“逢中必反”近年来成为一种毫无逻辑的“政治正确”。

在当前新冠肺炎疫情蔓延全球、人类生命安全遭遇威胁的关键时刻，某些美国政客全然不顾国际社会亟待团结一心、合作抗疫的大局，依旧大放厥词，这是对美国民众的不负责任，更是对整个国际社会的不负责任！其自私自利之态，令人不齿。

奉劝某些美国政客，收起“甩锅”戏码，专心抗击疫情，参与国际合作，这才是一个负责任大国该行的正道。

(责编：白宇、岳弘彬)