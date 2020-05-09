起底美国政客“甩锅”中国的算计！

四月二十六日，中车长春轨道客车股份有限公司职工在焊接车间内进行生产作业。

新华社记者 许 畅摄

5月3日，人们在美国纽约华盛顿广场公园享受阳光。当日，温暖天气吸引大量纽约市民到公园休闲，增加了“佩戴口罩”和“保持社交距离”等防疫措施的执行难度。

郭 克摄 （新华社发）

在全球战疫这场没有硝烟的战场上，人类本应守望相助、共克时艰，但某些美国政客却“戏精”附体，不时上演聒噪乏味的“甩锅”滑稽剧。

疫情发生以来，一系列出自美国政客的“花式甩锅”言行，颠倒黑白、罔顾事实，如流矢般飞向国际舆论场，直指靶心——中国。近来，在美国共和党被曝“谎话红皮书”、将“甩锅”中国设定为2020年大选核心议题后，美国政客们非但没有一丝一毫“不好意思”，反而干脆照本宣科，“你方唱罢我登场”，将“逢中必反”的闹剧演得更加不堪入目。“甩锅者”真实用意何在？答案一目了然——把中国当“替罪羊”，推卸美国政府防疫不力的责任，争取更多政治筹码。

事实是战胜虚假信息的最好武器。本报记者为您梳理美国政客炮制“甩锅”中国言论的来龙去脉，还原事实真相，戳穿美国政客的连篇谎话。

关于病毒起源问题

【“甩锅”言行】

自疫情在美欧暴发后，美国等西方国家一些政客和媒体频频宣称新冠病毒是“从武汉，甚至从武汉病毒实验室产生的”，要求追查病毒源头。

近日，美国国务卿蓬佩奥声称，“有大量证据证明病毒来自武汉实验室”。但只字不提证据在哪里。

对此，世卫组织负责人瑞安5月4日表示，未收到关于病毒源头的“任何具体数据或证据”，美国的说法“仍是猜测”。据《悉尼先驱晨报》5月4日消息，多位澳大利亚高级情报官员透露，近期在国际情报集团“五眼联盟”中传阅的一份所谓“研究文件”，大部分基于几篇声称“中国隐瞒疫情”的公开新闻报道。而美国政府手握的“证据资料”，可能和这些新闻报道的内容差不多。

为了将新冠病毒和中国挂钩，一些美国政客费尽心机。《纽约时报》4月30日刊文指出，美国政府高层正向情报部门施压，寻找病毒溯源至武汉实验室的证据。文章特别指出，蓬佩奥一直是施压推手，而且早在今年1月，美国副国家安全顾问博明就已开始敦促情报部门收集支持“病毒起源于实验室”的信息。

然而，美国情报部门的调查结果并不合美国政府的心意。4月30日，美国国家情报总监办公室就公开发表声明，表示“情报界同意科学界的广泛共识，即新冠病毒并非人造，亦未经过基因改造”。对于美国政府又抛出的“武汉病毒研究所不小心泄漏”的奇谈，国家情报局局长办公室声明表示，目前尚未发现支持该说法的证据。

【中方回应】

中国外交部发言人5月7日表示，病毒溯源问题是一个科学问题，应交给科学家和专业人士去研究，在充分论证的基础上得出结论。发言人强调，中方反对的是美国等个别国家企图将病毒溯源问题政治化，迫不及待要搞有罪推定的国际调查。

【事实真相】

美国有线电视新闻网5月5日报道称，伦敦大学学院遗传学研究所一研究团队对超过7600名全球多国新冠肺炎患者身上提取的病毒进行基因分析后发现，该病毒从去年下半年就已开始在世界范围内循序传播。

综合外媒报道，法国、意大利和美国等国都发现了去年11月或12月感染新冠病毒的确诊病例。这说明，美国和欧洲去年冬天的流感里隐藏了一部分新冠肺炎病例，那里的疫情传播早于武汉。

【国际之声】

世卫组织紧急项目负责人瑞安日前表示，追溯病毒源头是防治疫情重演的重要工作，世卫组织乐见各方调查。但不能将病毒溯源作为“咄咄逼人的过失调查”，“那是政治问题，而非科学问题”。

关于疫情信息透明性问题

【“甩锅”言行】

香港亚洲时报网站报道称，在美国4月18日的新冠肺炎疫情简报会上，白宫新冠病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯批评中国报告的新冠肺炎数据。她借用一张病死率数据图表批评中国：每10万人口死亡数 比利时：49.8；西班牙：43.8；意大利：39.2；法国：29.4；英国：24.2；荷兰：21.4；美国：10.9；伊朗：6.3；德国：5.2；中国：0.3。伯克斯表示，中国这么低的数字“不现实”。因此，中国报告的数字是谎言。但伯克斯在她的图表中有意漏掉了东亚及周边国家的数据。其实，根据《纽约时报》4月19日的报道中引用的相关数据表示：每10万人口死亡数 韩国：0.5；日本0.5；澳大利亚：0.3；中国：0.3；新加坡：0.2。中国的数字和邻近国家基本接近。事实上，伯克斯的行为是一个典型的用故意遗漏来撒谎的例子。

【中方回应】

中国外交部发言人5月7日表示，关于美方一些人不断指责中国不透明、延误导致疫情扩散，我们已经多次不厌其烦地详细介绍了中方应对疫情时间线，事实清清楚楚、明明白白。

【事实真相】

2019年12月底湖北武汉发生疫情，武汉市卫健委12月30日发布《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》。2020年1月3日起，中国向世卫组织及美国等相关国家及时通报中国疫情防控和研究进展。1月4日，中国疾病预防控制中心与美国疾病预防控制中心进行电话连线，通报新冠肺炎疫情，并沟通如何共同开展研究和防控。1月9日，中国成功分离新型冠状病毒，当日将研究结果向世卫组织通报，并向相关国家分享。1月12日，将病毒的基因序列向世界卫生组织分享，同时把整个基因序列上传到全球流感数据库，世界各国可按此基因序列生产诊断试剂。1月20日至21日，2月16日至24日，由世卫组织和中国组成的联合专家考察组，两次对武汉、北京、广东、四川进行调研。世卫组织的多国专家中包括2名美国专家。3月12日，中国卫健委和世卫组织联合组织中国新冠肺炎防控国际经验分享交流会，美国大使馆应邀参加。3月29日，中国疾病预防控制中心和美国疾病预防控制中心再次举行了视频电话会，交流防治工作进展。

【国际之声】

当地时间4月28日，牛津大学商学院学者冈村健与美国达拉斯联邦储备银行研究员克里斯托弗· 科赫共同撰写了一篇名为《本福特定律和新冠疫情数据报告》的论文，文中通过利用本福特统计定律分析中国报告的新冠疫情数据后发现，中国不存在人为操控数据的情况。本福特定律是统计学定律，可用于检查各种数据是否有造假。文中得出重要结论：第一，没有发现中国数据造假；第二，可以使用中国的疫情数据校准新增病例数和死亡病例数之间的权衡模型；第三，中国“后隔离”数据可以指导其他国家制定疫情防控政策。

关于中国防疫成果问题

【“甩锅”言行】

当疫情在中国暴发时，一些美国政客和美国媒体幸灾乐祸、落井下石。他们攻击中国暂时关闭离汉通道是中世纪的做法，声称“专制”中国又在侵犯人权。在中国全力战疫的1月和2月，他们无视世卫组织和中国发出的疫情警告，持续淡化疫情威胁，对疫情防控准备工作掉以轻心。等到疫情在美国暴发后，他们急于“甩锅”诿过，到处炮制兜售“世卫组织责任论”和“中国责任论”。当中国战疫取得积极成效、中国境外确诊病例和死亡人数却在上升时，他们指责中国没有及时发出预警，隐瞒实际感染人数，甚至还叫嚣要向中国追责和索赔；声称“世卫组织偏袒中国”，并“断供”世卫组织。

【中方回应】

中国外交部发言人4月28日表示，美国政客向中国“甩锅”，丝毫抹杀不了中国人民经过艰苦努力取得的抗疫成果，也无助于美国国内的防疫工作，只会进一步暴露美方的险恶用心及其自身存在的严重问题。

【事实真相】

1月23日武汉暂时关闭离汉通道时，美国公开确诊病例只有1例。2月2日，美国对中国关闭边境时，美国官方统计确诊病例只有11例。3月13日，美国宣布国家紧急状态时，美国内确诊病例是1264例。4月8日，中方解除对武汉离汉通道管控措施时，美国内确诊病例已达40万。5月7日，美国内确诊病例已经超过了120万，死亡人数高达6万多。美国内确诊病例从1人到100万人，用了不到100天。在这100天时间里，美国政府到底做了什么？世卫组织负责人表示，中国向世界各国发出的警告是同样的，信号是清晰的。为什么有的国家做出了足够反应，进行了干预，而美国却让疫情发展到今天的地步？

【国际之声】

美国《国会山报》指出，作为一种政治手段，美国政府“甩锅”无疑可以持续转移美国人民的注意力，帮助其“借用没有根据的事实棒打指责，弥补其在经济领域中的失利”。

关于中国供应防疫物资问题

【“甩锅”言行】

一段时间以来，一些美国政客和美国媒体不停指责中国提供的防疫物资有质量问题。为严把出口质量关，中国商务部会同有关部门先后发布《关于有序开展医疗物资出口的公告》和《关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》，加强对非医用口罩出口质量监管，严厉打击假冒伪劣行为。看到这些公告后，美国政客又转口指责中国囤积医疗物资限制出口影响全球抗疫，声称中国在利用医疗物资出口攫取地缘政治利益。

【中方回应】

中国商务部发言人4月28日表示，国际疫情暴发以来，中方与包括美国食品药品监督管理局（FDA）在内的各国认证注册机构保持了良好的沟通合作，确保出口防疫物资符合进口方质量要求。目前，中国已出口新冠病毒检测试剂盒几千万人份，得到国际社会的广泛赞誉，中方尚未收到美国采购方和使用方关于检测试剂盒出现质量问题的反映。

【事实真相】

中国商务部5月7日发布的信息显示，中国的防疫物资已出口至全球近200个国家和地区，且规模不断扩大。3月1日至5月6日，中国通过市场化采购方式，已经向194个国家和地区出口了防疫物资。其中77个国家和地区政府、6个国际组织通过官方渠道与中国签署了216批次医疗物资商业采购合同；71个国家和地区政府、8个国际组织正与中国企业开展128批次商业采购洽谈。

中国外交部发言人介绍，截至5月1日，中国已经向美国提供了超过53亿只口罩、3.3亿双外科手套、3885万件防护服、598万副护目镜、近7500台呼吸机。

【国际之声】

德国《青年世界报》评论说，不管美国是否喜欢，人类是一个整体。可悲的是，在中国运送医疗设备时，有的国家不仅未能保护国民，还以荒谬的方式攻击施助者。

(责编：白宇、岳弘彬)