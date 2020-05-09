5月8日，博鳌亚洲论坛举办2020旗舰报告线上首发会暨“疫情下亚洲发展前景与挑战研讨会”。国际机构、驻华使领馆、东道国政府、论坛成员和多国业界、学界和媒体机构代表230余人与会，就当前疫情下亚洲经济发展进行了深入探讨交流，达成了重要共识。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，新冠肺炎疫情使得贸易、投资和人员的流动受阻，亚洲经济面临前所未有的挑战。在此关键时刻，更需要团结一致和全球领导力。

“亚洲经济体具有很强的韧性”

疫情蔓延危及包括亚洲在内的世界人民的健康和生命，迫使亚洲和全球经济增长紧急“刹车”。国际货币基金组织（IMF）副总裁张涛在研讨会上表示，据IMF最新预测，今年亚洲经济将出现增长停滞，这是过去60年来前所未有的，原因包括亚洲实体经济特别是服务业受到疫情较大影响，以及外部需求放缓等。

尽管如此，亚洲经济表现出很强的韧性。博鳌亚洲论坛发布的旗舰报告《亚洲经济前景及一体化进程2020年度报告》（简称《报告》）显示，2019年亚洲经济增速有所放缓，但与其他地区相比，亚洲的经济增长仍然成绩显著，加权实际GDP增速比世界增速高1.1个百分点，亚洲经济总量占世界经济总量比重一直稳步提升。按购买力平价计算，2019年亚洲经济占世界比重提升至49.5%。中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员徐秀军表示，2020年亚洲经济增长取决于疫情以及各国的应对措施，保守估计，今年亚洲在全球经济中的占比将首次超过50%。

博鳌亚洲论坛副理事长周小川表示：“面对挑战，亚洲正在为全球抗疫和经济恢复增长作出重要贡献。作为全球贸易、投资和生产的重要节点，亚洲对全球其他地区有较大影响。亚洲经济体具有很强的韧性，这是因为亚洲具有巨大的市场和快速增长的中产阶级，国际收支平衡和财政状况不断改善，人力资本投资持续增加，数字经济日益繁荣。”

新冠肺炎疫情防控压力是否会影响全球产业链格局？《报告》通过大量数据和分析证实，过去几年来，亚洲贸易一体化、投资一体化进一步提升，价值链相互依存增强。对外经贸大学前副校长林桂军指出：“保护主义和单边主义没有从根本上改变亚洲的全球价值链模式，一体化仍然是亚洲经济长期发展趋势。”

“中国将继续发挥经济增长的引擎作用”

疫情给亚洲和世界经济带来巨大冲击的同时，也孕育着创新和改革的机遇。研讨会上，与会嘉宾纷纷提出，要化危为机，加快经济向数字化转型，实现创新增长。在这其中，中国的引领作用愈发明显。

《报告》指出，尽管疫情对中国的经济发展带来较大影响，但疫情过后，消费、数字技术的发展以及经济结构的调整将帮助中国经济逐渐复苏，进而带动世界经济回暖，全球将有更多的发展空间和机遇。

德勤中国市场与国际部主管合伙人杨莹介绍了《报告》中的“亚太企业投资信心晴雨表调查分析报告”。她指出，企业界对中国经济复苏充满信心，中国将继续发挥经济增长的引擎作用。调查显示，75%的受访企业表示，无论疫情的影响如何，在疫情之后不会改变对华投资规划。“中国产业齐全、劳动力熟练，正在加快建设新型基础设施来促进数字经济，同时通过技术的创新和新的应用场景助力传统产业。此外，中国的服务业也将释放巨大潜力。”

周小川在会议上提到了中国采取的各项应对措施，保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。最近，中国政府出台文件构建更加完善的要素市场化配置体制机制，他认为：“这是一个重要的信号，表明中国决心坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，破除阻碍要素自由流动的体制机制障碍。在当前情况下，这对于减轻疫情影响、有效激发各类要素潜能和活力、促进区域和全球经济复苏，具有重要的现实意义。”

欧盟驻华代表团团长郁白也认为应该抓住机会，投资绿色经济和数字经济。“绿色政策将是我们进行国际合作的重点，数字化转型也是我们要加速变化和转型的一个领域。”

“强有力的全球以及区域合作尤为重要”

开放与合作，是与会嘉宾提到的高频词，凸显疫情防控中，人们对亚洲一体化和经济全球化的深深期待。

亚洲地区是世界上经济最活跃的地区，但长期以来亚洲地区没有区域自由贸易安排，亚洲经济高度的一体化主要依靠自由市场的推动。2019年底，东盟和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等15个国家就区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）整体上结束谈判，这是一体化向前迈进的重要体现。

泰国驻华大使阿塔育·习萨目表示：“我们盼望着能够签订RCEP，这将成为全球最大的区域贸易协定。疫情不应该导致经济全球化的后退。深入和广泛的区域内和区域间的合作显得更加重要。”他指出，应对疫情的有效方式是进行合作。

面对疫情带来的挑战，东盟和中日韩政府保持密切沟通，加强务实合作。东盟与中日韩宏观经济研究办公室主任土井俊范认为：“我们应该继续推进亚洲区域合作和一体化建设，以减缓全球贸易保护主义的影响，我们看到本区域仍然坚持以规则为基础的多边贸易机制。我们将支持各国实施各种举措，促进本区域的金融安全网。”

张涛指出：“病毒不分国界，强有力的全球以及区域合作尤为重要。在卫生和经济领域，我们都应加强合作，只有这样才能不断向前，帮助全球和亚洲经济尽快恢复正常。”

博鳌亚洲论坛理事、新加坡前副总理黄根成在总结发言中说道：“此次全球疫情对国际社会来说是一次警钟。在这个重要时刻，我们绝不能关起大门向内转，全球一致行动至关重要。只有这样才能控制疫情，并且在疫情之后实现经济复苏。必须确保开放、可持续的全球供应链，使得货物和服务能自由流通。经济全球化使各国受益，我们应该相互依存，而不是背道而驰，我们应该加强合作，而不是断绝往来。开放世界在疫情之后会变得更好。”

《 人民日报 》（ 2020年05月09日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)