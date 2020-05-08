美官员诬称中方实验室并非首次出现风险 外交部:证据拿来

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在5月8日外交部例行记者会上，有记者问：日前美国国务卿密集接受采访表示，我们已经看到了来自实验室的证据，可能是因为中国研究人员不合格，他们没有以应有的方式工作。中方应该允许西方人参观那些实验室。他还说，中国国内有很多共产党运营的实验室，这并非首次出现风险。中方对此有何回应？

华春莹：这段时间外交部例行记者会基本上成了蓬佩奥先生谣言的辟谣场所。

关于所谓病毒由武汉实验室泄漏问题，目前世界上几乎所有顶级科学家和疾控专家，包括美国顶级疾控专家福奇先生都公开否定了蓬佩奥先生的说法，但是他还是在喋喋不休、不厌其烦地重复着谎言。我们已经问了好几遍：证据在哪里？如果有，赶紧拿来！

武汉P4实验室是中法政府合作项目，从设计、建设到管理都严格按照国际的标准，而且第一批实验人员都是在美国和法国的实验室接受的培训，每年实验室的设施和设备都经过由国家认定的第三方进行检测。作为全球正在运行的数十个同样等级的P4实验室之一，武汉病毒研究所一直坚持开展国际合作，坚持科研信息的及时公开共享。去年武汉病毒研究所接待了来自世界各地的70多人次访问。与武汉病毒研究所合作长达15年的美国生态健康联盟总裁、病毒专家达斯扎克今年4月公开表示，武汉病毒研究所尚不具备引发疫情的病毒。

蓬佩奥先生没完没了地抹黑攻击中国，我们被逼只好也揭揭美方老底了。但我想首先声明，我要说的都是公开的、网上可以找到的美国媒体报道内容，不是什么虚假信息，也不是什么相互攻击。请媒体朋友报道援引时一定弄清楚，不要乱扣帽子。

根据我们看到的公开信息，现在世界上代表生物安全最高等级的P4实验室，中国只有两家。根据美国科学家联合会今年2月的统计，美国目前有13家正在运行、扩建或规划中。就P3实验室而言，美国有1495个，这还不包括美国在乌克兰、哈萨克斯坦等前苏联地区和世界各地建立的多家生物实验室。还有一个事实大家应该知道，美国是唯一一个迄今仍在独家阻挡重启《禁止生物武器公约》核查议定书谈判的国家。

根据《今日美国报》报道，自2003年以来，美国实验室发生了数百起人类意外接触致命微生物事故，这些接触可能导致直接接触者被致命病毒感染，病毒经由这些个体传播到社区，形成流行病疫情。根据美国审计署2009年的一份报告，在过去10年中，美国P3实验室发生了400起事故。生物实验室安全性问题是美国监管机构面临的最大风险。有报道称，美国在乌克兰设立有16家生物实验室，其中有些实验室所在地曾经暴发过大规模麻疹等危险传染病。最近的一个例子是，美军最大的生化武器研发中心——位于马里兰州的德特里克堡生物基地去年7月被美国疾控中心调查并关闭，理由是基地“未能落实和持续执行保证特定物品或病毒安全的控制措施”。《今日美国报》在报道德特里克堡生物基地时，认为已经发生过病毒泄漏事故的实验室在美国似乎是一个常态，这些风险可能正在蓄势待发。还是根据美国媒体报道，在德特里克堡基地关闭不久后，附近地区暴发了莫名其妙的“电子烟疾病”。根据美国疾控中心2月底发布的数据，随后的流感季造成美国至少3200万人感染，其中1.8万人死于流感相关疾病。美国疾控中心主任雷德菲尔德曾公开承认，部分流感死亡病例实际上感染的是新冠肺炎。这些都是从网上可以查得到的美国媒体报道。

我们注意到，包括美国国内，还有国际上有很多质疑声音，要求美政府公布关闭德特里克堡生物基地的真实原因，要求查清德特里克堡生物基地关闭与“电子烟疾病”、大流感和新冠肺炎之间关系的呼声也越来越高。

美方不是不断要求透明吗？不是要求调查吗？中方在信息发布方面一直是公开透明的，也一直支持世卫组织根据《国际卫生条例》开展相关工作。不知道美方可不可以像中方一样公开透明？不知道美方可不可以开放德特里克堡生物基地以及美国国内和分布在世界各地，包括在乌克兰、哈萨克斯坦等地的生物实验室接受国际社会独立调查？美方可不可以邀请世卫组织或国际专家组赴美调查新冠肺炎疫情起源及美方应对情况？美方可不可以做个榜样？

(责编：崔越、杨牧)