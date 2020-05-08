人民网>>国际

美官员继续就疫情问题对中国横加指责 外交部:让事实说话

2020年05月08日21:24  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在5月8日外交部例行记者会上，有记者问：美国国务卿蓬佩奥、国务院发言人奥特加斯等人近期密集接受媒体采访，再次称中国去年12月就知晓疫情但行动速度不够快，中方的数据不真实，鼓动国际社会对中国进行追责索赔，还叫嚣要对中国进行调查。中方对此有何评论？

华春莹：的确，这几天蓬佩奥先生和美国国务院发言人等人密集接受媒体采访，继续在疫情问题上对中国横加指责，如中国行动速度不够快、数据不真实、对中国调查追责等。关于这些问题，中方已经反复阐明了观点。但既然美方不断重复谎言，我们也应该不断用事实帮助国际社会了解真相。

关于中方应对速度问题。中国是第一波遭受疫情冲击的国家之一，我们多次介绍了中方应对时间线。从12月27日武汉地方有关部门首次接到可疑病例报告，到12月30日武汉市卫生健康委发布《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》，到1月3日中方正式向世卫组织和国际社会定期通报疫情信息，1月7日中国疾控中心成功分离首株新冠病毒毒株，1月12日国家卫生健康委与世卫组织分享新冠病毒基因组序列信息，1月23日武汉“封城”，4月8日武汉“解封”。截至今天，中方已经连续5天无新增本土确诊病例，连续23天无新增死亡病例。

再看看美国。从1月3日中方正式通报及此后每天通报，到1月25日美方第一个撤离驻武汉领馆人员，当时美国内确诊1例，到2月2日美对所有中国公民和过去14天到过中国的外国人关闭边境，当时美官方统计国内确诊11例，到3月13日宣布国家紧急状态的1264例，3月19日美国内确诊病例超过1万，3月27日超过10万，4月8日武汉“解封”时美国内确诊病例40万，今天美国国内确诊病例已经超过了120多万，死亡人数超过7万。到底谁的应对速度慢，事实一目了然，这是一道再简单不过的数数题。

关于美方质疑中方数字真实性问题。讲道理的人不会因为自己的数字不那么好看，就断然怀疑或者咬定别人好看些的数字一定是假的、不真实的。这不是“过家家”，而是非常严肃的跟病毒斗争问题，每一个数字背后都是一个鲜活的生命，都有一个家庭。中国疫情信息发布是公开、透明、负责任的，武汉本着对历史负责、对人民负责、对逝者负责的态度修正有关数字，经得起历史的检验。希望美方也能确保他们说的话、他们的应对、他们的数字能对得起人民，对得起历史检验。

关于追责索赔问题。新加坡一个民调机构调查显示，中国人民对政府应对疫情表现的满意度是各国中最高的。联合国、世卫组织和世界各国领导人，特别是医控领域权威专家，都对中国的防控举措予以高度肯定，认为中方举措迅速、有力、有效，为世界抗击疫情做出了贡献。我不知道美方个别人到底想追什么责？美国是世界上医疗资源最丰富、技术最先进的国家，但现在美国内确诊人数和死亡人数都高居世界第一。在这种情况下，一些人还公然煽动将自身应对不力的责任转嫁给中国，他们有什么脸面来指责中国？难道他们不应该向他们的人民谢罪吗？罔顾事实，毫无底线地向中国甩锅，这种表现只能生动地解释什么是无赖，什么是强盗。

关于调查问题。中国跟世卫组织一直保持着密切良好合作。世卫组织根据《国际卫生条例》成立审议委员会，对重大流行性疾病适时进行评估，以提高全球公共卫生防范能力，这是世卫组织职责。中方支持在疫情结束后的适当时候，根据《国际卫生条例》，经过世卫大会或执委会授权，由世界卫生组织总干事成立审议委员会，以公开、透明、包容的方式对新冠疫情全球应对进行评估，总结国际社会应对疫情的经验和不足，并对加强世卫组织工作、促进各国公共卫生核心能力建设、提高全球防范应对重大传染性疾病能力提出建议。中国一直支持世卫组织开展工作，希望美方也能积极支持和配合世卫组织相关工作。

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved