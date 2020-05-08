美官员继续就疫情问题对中国横加指责 外交部:让事实说话

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在5月8日外交部例行记者会上，有记者问：美国国务卿蓬佩奥、国务院发言人奥特加斯等人近期密集接受媒体采访，再次称中国去年12月就知晓疫情但行动速度不够快，中方的数据不真实，鼓动国际社会对中国进行追责索赔，还叫嚣要对中国进行调查。中方对此有何评论？

华春莹：的确，这几天蓬佩奥先生和美国国务院发言人等人密集接受媒体采访，继续在疫情问题上对中国横加指责，如中国行动速度不够快、数据不真实、对中国调查追责等。关于这些问题，中方已经反复阐明了观点。但既然美方不断重复谎言，我们也应该不断用事实帮助国际社会了解真相。

关于中方应对速度问题。中国是第一波遭受疫情冲击的国家之一，我们多次介绍了中方应对时间线。从12月27日武汉地方有关部门首次接到可疑病例报告，到12月30日武汉市卫生健康委发布《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》，到1月3日中方正式向世卫组织和国际社会定期通报疫情信息，1月7日中国疾控中心成功分离首株新冠病毒毒株，1月12日国家卫生健康委与世卫组织分享新冠病毒基因组序列信息，1月23日武汉“封城”，4月8日武汉“解封”。截至今天，中方已经连续5天无新增本土确诊病例，连续23天无新增死亡病例。

再看看美国。从1月3日中方正式通报及此后每天通报，到1月25日美方第一个撤离驻武汉领馆人员，当时美国内确诊1例，到2月2日美对所有中国公民和过去14天到过中国的外国人关闭边境，当时美官方统计国内确诊11例，到3月13日宣布国家紧急状态的1264例，3月19日美国内确诊病例超过1万，3月27日超过10万，4月8日武汉“解封”时美国内确诊病例40万，今天美国国内确诊病例已经超过了120多万，死亡人数超过7万。到底谁的应对速度慢，事实一目了然，这是一道再简单不过的数数题。

关于美方质疑中方数字真实性问题。讲道理的人不会因为自己的数字不那么好看，就断然怀疑或者咬定别人好看些的数字一定是假的、不真实的。这不是“过家家”，而是非常严肃的跟病毒斗争问题，每一个数字背后都是一个鲜活的生命，都有一个家庭。中国疫情信息发布是公开、透明、负责任的，武汉本着对历史负责、对人民负责、对逝者负责的态度修正有关数字，经得起历史的检验。希望美方也能确保他们说的话、他们的应对、他们的数字能对得起人民，对得起历史检验。

关于追责索赔问题。新加坡一个民调机构调查显示，中国人民对政府应对疫情表现的满意度是各国中最高的。联合国、世卫组织和世界各国领导人，特别是医控领域权威专家，都对中国的防控举措予以高度肯定，认为中方举措迅速、有力、有效，为世界抗击疫情做出了贡献。我不知道美方个别人到底想追什么责？美国是世界上医疗资源最丰富、技术最先进的国家，但现在美国内确诊人数和死亡人数都高居世界第一。在这种情况下，一些人还公然煽动将自身应对不力的责任转嫁给中国，他们有什么脸面来指责中国？难道他们不应该向他们的人民谢罪吗？罔顾事实，毫无底线地向中国甩锅，这种表现只能生动地解释什么是无赖，什么是强盗。

关于调查问题。中国跟世卫组织一直保持着密切良好合作。世卫组织根据《国际卫生条例》成立审议委员会，对重大流行性疾病适时进行评估，以提高全球公共卫生防范能力，这是世卫组织职责。中方支持在疫情结束后的适当时候，根据《国际卫生条例》，经过世卫大会或执委会授权，由世界卫生组织总干事成立审议委员会，以公开、透明、包容的方式对新冠疫情全球应对进行评估，总结国际社会应对疫情的经验和不足，并对加强世卫组织工作、促进各国公共卫生核心能力建设、提高全球防范应对重大传染性疾病能力提出建议。中国一直支持世卫组织开展工作，希望美方也能积极支持和配合世卫组织相关工作。

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