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国际观察：美国疫情时间线再前移 美科学家证实病毒来源自然而非实验室

李志伟

2020年05月08日18:31  来源：人民网-国际频道
 

截至5月7日，美国新冠肺炎确诊病例超过122万、死亡7.3万人。然而，美国一些政客不但不努力抗疫，却把精力投入到全力污蔑和“甩锅”上。面对这些卑劣的阴谋论，世卫组织强调，新冠病毒来源调查需“以科学为中心”，而非出于政治目的。美国许多科学家表明了自己的态度，新冠病毒源于自然界，而非中国。

对病毒来源的调查需要“以科学为中心”

“最有力的证据已经显示，大流行背后的病毒并不是诞生在中国的实验室中。”当地时间5月4日，美国首席传染病专家福奇在接受《国家地理》专访时再次否认“新冠病毒是中国实验室制造”的阴谋论。

福奇表示：“随着时间推移，一切都强有力地表明（新冠病毒）来源于自然，然后跨越了物种。”福奇补充说，他也不相信另外一种关于新冠病毒的传言，即有人在野外环境中发现新冠病毒后，将其带到实验室再意外泄漏出来。

全球和美国的科学家都从科学的角度出发，以科学的方法和态度看待新冠病毒的起源。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫强调，目前已有约1.5万个新冠病毒的全基因组序列。她说:“从我们所看到的所有证据来看，这种病毒起源于大自然。”

美国加尔维斯顿国家实验室主任詹姆斯·勒·杜克说：“有令人信服的证据表明，这种新病毒不是有意的、基因改造的结果。几乎可以肯定的是，它起源于大自然，因为它和其他已知的与蝙蝠有关的冠状病毒非常相似。”

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在记者会上也表示，尽管遏制新冠疫情是当下最紧迫的任务，对新冠病毒来源的相关调查同样重要。对病毒来源的调查需要“以科学为中心”，让科学家主导。

美国流行病学家莫林·米勒表示，病毒由实验室泄漏的观点“绝对是阴谋论”。

“我们最终会发现，新冠病毒的到来比我们想象的早得多”

与此同时，欧美国家的疫情时间线也正在修正，美国的病例最早出现时间不断前移。

据美国媒体报道，美国新泽西州贝尔维尔市市长迈克尔·梅勒姆4月30日称，自己去年就已感染新冠病毒。这比美国今年1月20日报道首例新冠肺炎确诊病例要早2个月。

梅勒姆说，去年11月他前往大西洋城参加会议，回程时在高速公路上突感不适，回到家后开始出现高烧、发冷等一系列症状，整夜都无法入眠。当时医生认为他得了流感。但当时他却感觉不对劲，那次“流感”的症状“前所未有的严重，我觉得自己好像快要死了”。

疫情暴发后，梅勒姆觉得自己那次“流感”实际是新冠肺炎。血液抗体检测结果令人震惊：梅勒姆体内已经有了新冠病毒抗体。他随后发表声明宣布检测结果，并认为此前许多重症流感很可能就是新冠肺炎。“我身边也有很多人告诉我，他们曾在去年11月、12月生病且症状严重。”梅勒姆说道。

美国疾病预防控制中心主任雷德菲尔德3月在国会听证会上确认，看似死于流感而实际上可能死于新冠肺炎的情况在美国存在。

美国多地展开了一系列针对新冠肺炎疫情传播情况的调查。近日，美国加利福尼亚州圣克拉拉县的验尸官解剖了三名2月初到3月初“流感”患者遗体，发现这三名死者均感染了新冠病毒。该地公共卫生官员萨拉·科迪表示，结果说明当时该地已发生大范围的社区传播。5月4日，加拿大及英国皇家内科学院院士关玉莲在媒体上表示，美国加州的尸检结果表示，美国病例最早的感染时间或在去年10月。

同时，美国芝加哥卫生部门将复查去年的死亡病例，以确定是否由新冠病毒导致。加州计划在全州范围对去年12月以来疑似与新冠病毒有关的病逝者进行更多调查。

美国公共健康协会执行主任乔治·本杰明说，“我们最终会发现，新冠病毒的到来比我们想象的早得多。”

美国一些政客的偏见是“出于政治私利”

不仅是科学家，美国军方、情报机构和媒体也都强调，病毒来源于自然界。同时，美国媒体批评美国一些政客将疫情政治化的做法，鼓吹阴谋论只是出于政治私利。

美国参谋长联席会议主席米利5月5日表示，美方不清楚新冠病毒的起源。米利当天下午在五角大楼举行的记者会上被问及新冠病毒起源时说，有证据表明病毒源自自然界而非人造。

美国国家情报局局长办公室于4月30日在官方网站上发布声明称，“情报界同意科学界的广泛共识，即新冠病毒并非人造，也未经过基因改造”。

美国媒体直指美国一些政客鼓噪阴谋论的险恶用心。美国《纽约时报》上周报道称，美国政府正在向情报界人士施压，要求他们支持病毒是从武汉病毒研究所的说法。《纽约时报》说，目前还没有任何公开的证据能够证明这一说法。

美国《国家利益》杂志网站5月4日刊文称，特朗普政府正在将疫情情报政治化。文章称，美国政府一些官员对情报部门所提的要求“不正是这种充满偏见的做法吗？”

美国调查性报道网站“灰色地带”在文章中指出，随着美国疫情和选情升温，在一场可怕的公共卫生危机威胁美国经济之际，一个边缘化的阴谋论却成了美国政府对华舆论战争的核心。白宫散布有关中国的负面假新闻，似乎是希望一场升级的对外冲突能掩盖其在国内的失败。

美国新闻网站BuzzFeed刊登调查报道指出，“新冠病毒系实验室制造”纯属阴谋论，鼓吹这一观点的人只是出于政治私利。 

(责编：崔越、杨牧)
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