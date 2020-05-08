“后疫情时代的中法合作与全球治理”云论坛举行

人民网北京5月8日电（记者 陈尚文）5月7日，由中国外文局当代中国与世界研究院与法国桥智库共同主办的“后疫情时代的中法合作与全球治理”云论坛成功举行。来自中法两国的专家学者围绕后疫情时代的中法合作、全球治理、治理变革、经济全球化等议题展开广泛而深入的讨论。与会人士普遍认为，此次疫情不会终结全球化，未来中法乃至世界各国应在贸易、财政金融以及环境变化等各领域开展更富成效的合作。

全国政协外事委员会副主任、中央外办原副主任、前中国驻法国大使孔泉作主题发言时指出，新冠肺炎疫情突如其来，其凶险严峻百年罕见，全球同遭疫情，经济断崖下滑，人员交往冻结，国际关系动荡。在此关键节点，中欧应展现古老灿烂历史文明的睿智，摒弃猜忌指责，加强交流对话，倡导信任合作，共同应对挑战，共同开创未来。

法国前总理、法国展望与创新基金会主席让－皮埃尔·拉法兰指出，多边主义是我们实现良好的全球治理应该坚持的第一原则。中法两国关于建立新的多边主义、寻求良好的全球治理上观点是一致的，双方既重视保障彼此主权，又重视加强国际合作，未来双方在能源、智慧城市、多边主义改革以及非洲合作等方面有很大合作空间，将共同为全世界的福祉作出重要贡献。

中国外文局局长杜占元表示，这场突如其来的疫情让我们更加深刻地认识到全球治理与中法合作的重要性。“合则强，孤则弱。”面对病毒对全球的侵扰，世界各国加强了合作应对的力度。全球化不可能终结，推进全球化需要合作、包容、团结，还需要坚定信念和决心。期待通过系列云论坛的举办，搭建全球智库交流合作平台，加强知识共享，共同维护全球合作抗疫的努力成果，共同强化命运与共的共识，共同呵护守望相助的家园。

法国桥智库主席周瑞在致辞中指出，疫情是对全球治理能力的检测，而不是比较，举办此次会议就是要探讨哪些做法和模式在哪些地区是行之有效的。疫情对全球治理产生的影响尚不明确，因此需要合作和思考。全球化是世界公共财产，包括公共卫生安全、贸易和气候变化，要把这些纳入全球治理的思考中。

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵指出，当今人类社会正在面临二战结束以来最严峻的挑战。这次疫情有两轮打击：首先是失业率飙升，然后是对世界经济和平民百姓的福祉会产生第二轮打击。中法应重点加强三方面交流：一是呼吁中法智库和精英阶层共同的明确反对国际上很多政客鼓噪的追责之风；二是中法经济政策制定者加强沟通；三是中法智库要加强合作，推出更多共识。

巴黎十三大教授、法国国家科研中心研究主任帕斯卡尔·佩蒂特提出，为了应对此次危机，需要我们更好地协调国家、地区和国际三个层面的关系，需要不断完善公共卫生领域的政策和体制，要投入很多资金进行研究，这样才能在未来找到解决方案。他还提出，多边主义是非常重要的，这样才能使我们的全球化更人性、更灵活。

据悉，本次论坛是继“2019年中法全球治理论坛”后，中法两国围绕全球治理领域加强对话、加强合作的最新实践，也是中国外文局继续搭建全球智库交流合作网络、加强知识共享平台建设的新尝试。

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