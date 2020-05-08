“纪念伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利75周年”线上研讨会举行 （主办方供图）

人民网北京5月8日电 7日，由中国社会科学院中国历史研究院和俄罗斯历史协会共同主办的“纪念伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利75周年”线上研讨会在中国北京和俄罗斯莫斯科两地同时举行。

中国社会科学院院长谢伏瞻，中国社会科学院副院长、中国历史研究院院长高翔，中国驻俄罗斯大使张汉晖，俄罗斯历史协会主席纳雷什金，俄罗斯驻华大使杰尼索夫，莫斯科国际关系学院院长托尔古诺夫等出席会议并通过视频致辞发言。

谢伏瞻在致辞中指出，作为世界反法西斯战争的东方主战场和欧洲主战场，中俄两国为世界反法西斯战争的胜利付出了巨大牺牲。纪念卫国战争和世界反法西斯战争的胜利，既是为了不让历史悲剧重演，也是为了维护人类的良知与正义。中俄两国人民要携手共同维护世界反法西斯战争的胜利成果，促进世界的和平与繁荣。75年前，我们经历了战火纷飞的年代，当前，新冠肺炎疫情有如一场没有硝烟的战争，给世界各国人民生命安全和身体健康造成巨大威胁，对全球公共卫生安全带来巨大挑战。病毒无国界，疫情是各国共同敌人。人类面对公共卫生严峻挑战，团结合作是最有力的武器。75年前战胜人类公敌的历史经验昭示我们，以公平正义为原则，筑起协力战斗的阵线，就没有打不赢的战争，就没有克服不了的困难。面对疫情，应以人类福祉为根本，坚持科学理性、加强协同合作，推进多边协调，才能战而胜之，方能对历史交出正确的答卷。

纳雷什金在致辞中表示，中俄两国人民在世界反法西斯战争中都付出了巨大牺牲，为世界反法西斯战争胜利作出了重大贡献。两国人民在世界反法西斯的共同事业中凝成了战斗友谊。双方共同举办纪念世界反法西斯战争胜利活动，将唤起人们对团结、和平的珍视和坚守，共同捍卫反法西斯战争胜利果实。

高翔在主旨发言中强调，伟大卫国战争的胜利和中国人民抗日战争胜利一样，是正义的胜利、文明的胜利，也是历史的胜利，充分彰显世界人民渴望和平安宁，坚定维护公正道义。历史不容忘却，和平必须捍卫。中俄两国在世界反法西斯战争中的功绩，作为维护世界和平与发展的典范，将永远载入史册。

杰尼索夫在致辞中表示，为纪念世界反法西斯战争胜利75周年，中俄将共同举办系列纪念活动，今天的研讨会是系列重要活动之一。中国社会科学院中国历史研究院与俄罗斯历史协会商定，双方还将于9月3日中国抗日战争胜利日前夕再次共同举办纪念研讨会。双方有关机构还将共同拍摄中苏飞行员并肩战斗的纪录片，并将合作出版纪念图书和画册等。

张汉晖在致辞中认为，面对世界百年未有之大变局，各国只有充分照顾彼此关切，不断寻找和扩大利益共同点，努力构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类命运共同体，才能更好地应对各种威胁与挑战，促进人类和平与发展的崇高事业。

来自中俄两国的历史学专家学者做线上交流发言，围绕世界反法西斯战争胜利的历史意义、卫国战争对世界反法西斯作出的重要贡献、在世界反法西斯战争中的国际合作、维护战后确立的国际秩序的重要性，以及深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系等议题展开深入并具有建设性的研讨对话。

在国际抗击新冠肺炎疫情背景下，中俄两国史学界共同举办了此次学术研讨会，旨在以史为鉴、凝聚共识，为增进两国文化交流和友好合作，深化新时代中俄全面战略协作关系，构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

据悉，中国历史研究院和俄罗斯历史协会将于今年9月在北京共同主办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年”研讨会。

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