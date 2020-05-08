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综合消息：非洲新冠确诊病例超5万 世卫组织警告疫情或致非洲19万人死亡

2020年05月08日16:32  来源：新华网
 

　　新华社约翰内斯堡5月7日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心7日数据显示，非洲新冠累计确诊病例已超过5万例，达51698例，累计死亡2012例。世界卫生组织预测，如防控失败，新冠疫情可能导致非洲高达19万人死亡。

　　目前，非洲54个国家中已有53个国家出现了疫情，只有莱索托还没有发现确诊病例。

　　世卫组织非洲区域办事处7日预测说，一旦非洲国家新冠疫情防控失败，疫情可能在第一年就会导致非洲高达19万人死亡、4400万人感染。

　　世卫组织非洲区域主管玛奇迪索·穆蒂在当天的线上新闻发布会上表示，虽然新冠疫情在非洲传播不如在其他地区那样迅速，但疫情会在严重地区持续发酵。

　　尼日利亚目前仍是西非地区确诊病例数最多的国家。尼日利亚6日新增确诊195例，累计确诊3145例，死亡103例。邻国加纳尽管7日累计确诊3091例，略少于尼日利亚，但当天新增病例数高达372例。

　　在南部非洲，南非的确诊病例数最多。该国7日新增确诊病例424例，累计确诊8232例；新增死亡8例，累计死亡161例。

　　此外，塞内加尔、几内亚比绍、索马里、科特迪瓦、几内亚、乍得、加蓬等国6日新增确诊病例数均超过50例；马达加斯加、马里、埃塞俄比亚、肯尼亚、南苏丹、坦桑尼亚、刚果（布）、佛得角、尼日尔等国的新增确诊数在10例到49例之间；赞比亚、多哥、乌干达和布基纳法索的新增数为个位数。马拉维、莫桑比克、纳米比亚无新增病例。

　　为防控疫情，尼日利亚政府6日晚宣布，将7日到期的航班禁飞令延长4周时间。这是尼政府第二次延长自3月23日起实施的全国机场禁飞令。

　　乍得政府6日宣布，从8日起原则上禁止人员进出首都恩贾梅纳。

　　国际货币基金组织6日批准提供约4.9亿美元资金，帮助乌干达应对新冠疫情对经济的影响。（执笔记者：荆晶；参与记者：许正、郭俊、张改萍、吴长伟、王松宇、文浩、赵宇鹏、聂祖国、王守宝、白林、李斯博、高竹、肖玖阳、郑阳子、乔本孝）

(责编：于洋、刘洁妍)
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