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综合消息：欧洲疫情出现积极信号 多国解封谨慎渐进

2020年05月08日14:33  来源：新华网
 

　　新华社维也纳5月8日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：欧洲疫情７日开始出现积极信号，各国谨慎渐进放松管制措施，以防止疫情反弹。

　　积极信号“明确”

　　世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格7日说，自4月12日以来，欧洲地区新增新冠确诊病例数呈下降趋势，出现了“缓慢”但“明确”的积极信号。

　　意大利7日现有病例比前一天减少1904例，普通住院病例和重症病例分别减少595例和22例。塞尔维亚7日新增确诊病例57例，是自3月30日以来最少的一天。荷兰自4月18日以来每天新增的住院人数没有超过100人。比利时重症监护患者比前一天减少100多人。爱尔兰新增住院人数由上周每天约40人降到本周每天约20人。西班牙单日新增死亡数小幅降低。

　　奥地利政府6日表示，自4月14日小型商店恢复营业以来，未出现新增感染人数快速上涨情况，释放出良好信号。

　　丹麦国家血清研究所6日发布研究报告说，基于各项数据和模型分析，在保证当前社交距离和卫生规则的前提下，丹麦的第一波新冠疫情即将过去，报告支持更大范围的复工复课。

　　瑞典公共卫生局7日表示，瑞典的疫情曲线看似有涨有跌，目前仍处于高位，还需要较长一段时间才能减小医疗卫生系统的压力。

　　解封范围扩大

　　法国政府7日公布了解禁计划的具体细节，自5月11日起，法国可以逐步解封。法国总理菲利普说，逐步解封将持续至少数个星期。

　　根据西班牙政府制定的措施降级方案，各大自治区可根据自身情况申请从5月11日开始整体或局部进入措施降级第一阶段。

　　爱尔兰政府宣布从5月18日起分5个阶段逐步解除疫情管控措施，每个阶段间隔时间3周，经评估没有问题可自动转入下个阶段。

　　塞尔维亚6日解除国家紧急状态，并从7日起取消宵禁制度，购物中心将于5月8日重新开门，幼儿园和学校定于5月11日复课。

　　塞浦路斯的两万多家零售商店和建筑部门4日开始恢复运营，公务员开始正常上班。

　　拉脱维亚政府7日召开会议，决定将紧急状态延长至6月9日，但限制措施明显放宽。政府规定，5月12日后室内和室外活动参与人数增至25人以内，文化、体育、娱乐设施可在规定时间恢复营业。

　　希腊总理米佐塔基斯呼吁欧盟尽快制定新的防疫规则，以允许国际游客入境。他表示，在最好的情况下，希腊旅游业将于7月1日重启。

　　防二波疫情暴发

　　德国疾控机构罗伯特·科赫研究所副所长拉尔斯·沙德7日说，如果民众不继续保持社交距离、不继续遵守卫生措施，从而导致大量人员感染，德国在七八月份可能出现第二波疫情。

　　奥地利总理库尔茨7日表示，各国国内各地疫情不同，必须根据自身情况采取针对性措施，避免“余烬”再次引发“大火”，形成第二波疫情。

　　比利时首相维尔梅斯强调：“一切要看疫情变化，如果形势恶化，解封进程随时可以逆转。”

　　荷兰首相吕特指出，时间表在目前只是一个参考，无视疫情发展和实际情况贸然放开餐饮等是不负责任的。

　　希腊总理米佐塔基斯呼吁民众继续保持良好卫生习惯，从而在促进经济复苏的同时避免出现疫情反弹。（执笔记者：于涛；参与记者：田颖、林晶、陈俊侠、石中玉、谢宇智、潘革平、张保平、于帅帅、和苖、陈占杰、张琪、陈晨、唐霁、温新年、李德萍）

(责编：于洋、刘洁妍)
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