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独家：德国游轮隔离陆续解除 58名中国籍船员归国可期

张丽鸥 【德】穆勒

2020年05月08日14:05  来源：人民网-国际频道
 
图为2日拍摄的“迈希夫3号”。 中国驻汉堡总领馆供图
图为2日拍摄的“迈希夫3号”。 中国驻汉堡总领馆供图

因有船员新冠病毒核酸检测结果呈阳性，德国途易（TUI）游轮公司下属的“迈希夫3号”在抵达德国北部库克斯港后被就地隔离。船上共有2900名船员，其中包括58名中国籍船员。

中国驻汉堡总领事馆已介入事件，为中方人员提供必要的协助。目前，58名中国籍船员首轮核酸检测结果均为阴性。途易公司已对部分船员归国做出安排。

驻汉堡总领馆启动应急预案

中国驻汉堡总领事杜晓辉5月3日接受央视采访时表示，总领馆在得知中国船员被隔离消息后立即启动应急机制：一是根据船员们的请求第一时间派工作组，将防疫物资送达。二是通过总领馆的迅速反应，让船员们在这个特殊时期心理上有依靠，知道祖国始终和他们在一起。三是向德国官方和船务公司表示中国外交机构对这件事的高度关注。

据总领馆消息，目前58名中国籍船员健康状况良好，所居住的舱室通风条件良好，船员可以通过互联网与家人保持密切联系。

杜晓辉表示，下阶段总领馆已经指定专人继续与船员保持密切沟通，协调解决他们的所想所愿。总领管还会与德国官方及船务公司保持定期联系，从顶层对被隔离中国籍船员的健康和生活予以关照。立足底线思维，为最坏情况做好相关预案和安排。

确保中国船员及时归国

途易集团在一份声明中称，针对全体船员的核酸检测结果已于当地时间5月6日公布。目前的检测结果显示，2900名船员中总共有9人确诊感染了新冠病毒，其中1人已于4月30日被送往库克斯港的诊所隔离治疗，其余8人将被送往库克斯港另一处隔离点进行治疗。

该集团公关经理吕德（Svenja Rüde）在接受人民网记者书面采访时称：“由于船上空间有限，目前无法为所有船员提供单独的隔离空间。在隔离期间，公司将竭力为船员提供一切支持，包括免费的局域网。除此之外，我们还发放了2200张SIM卡，每张有4GB的数据流量，以便船员随时与家人取得联系。”

为防止病毒进一步在船上蔓延，途易游轮公司已制定了严格的工作流程并提高了游轮的卫生标准。已接受核酸检测且结果呈阴性的船员可按计划离船归国，但在抵达目的地后要向当地卫生部门报告并进行14天隔离。途易公司已为第一批包括中国籍船员在内的1200名船员预定了回国机票。按计划他们将于当地时间本周五离开游轮，分批归国。

途易方面表示，将与中国使领馆保持密切联系，以确保中国船员能及时归国。

受疫情影响暂停游轮业务

因新冠疫情在欧洲持续蔓延，途易游轮公司已暂停运营5月中旬前的航次。此次被隔离的游轮“迈希夫3号”是在今年3月送走了最后一批游客后，负责将该公司近一半船员运送至德国库克斯港，以便后续安排船员陆续从德国返回家乡。

途易公司曾计划于5月17日和24日重启“迈希夫3号”游轮的运营，是否能够如期实现，尚未可知。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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