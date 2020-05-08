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法国新冠疫情趋缓 政府公布解禁细则

2020年05月08日13:31  来源：新华网
 

　　新华社巴黎5月7日电（记者陈晨 唐霁）为全力振兴受疫情重创的经济，保障民众生活，法国总理菲利普及卫生部长奥利维耶·韦朗等人7日共同出席新闻发布会，介绍政府出台解禁措施细则。

　　菲利普说，随着多地疫情趋缓，抗击疫情进入新阶段，法国自11日起将逐步解禁，这一过程将持续至少数星期。

　　他说，法国大部分地区疫情已得到控制，在卫生部发布的最新疫情分级图上显示为绿色，法国本土的法兰西岛大区、大东部大区、上法兰西大区和勃艮第－弗朗什－孔泰大区以及海外属地马约特岛等疫情仍十分严重，属于“红色区域”。其中，马约特岛处于疫情上升期，将延迟解禁。其他“红色区域”将开始解禁，但病毒仍然在传播，应继续采取严格的卫生规定。

　　韦朗说，11日起，民众出现发烧、呼吸困难等症状，需要立刻联系医生进行检测，在等待结果过程中应主动自我隔离。如果确诊，卫生部将尽快确定传染链。他还宣布，政府将在解禁后向在失能老人养老院工作的医护人员发放1000到1500欧元的免税奖金。

　　法国国民教育和青年部长让-米歇尔·布朗凯介绍说，解禁后，法国80%至85%的学校将复课，约100万名学生和13万名教师将返校。“绿色区域”初中将在5月18日开学，高中预计本月底开学，“红色区域”的四个大区学校将继续停课。

　　法国生态转型和团结部长伊丽莎白·博尔内宣布，解禁后将实施错峰出行，公共交通不会立即恢复原有正常班次。11岁以上的人乘坐公共交通时必须戴口罩，否则将被处以罚款。

　　此外，9月之前不能举行任何超过5000人的集会活动。法国内政部长克里斯托夫·卡斯塔内说，解禁生效后，公园和海滩等地原则上继续关闭，但各地行政部门可以有条件地开放这些休闲场所。此外，只允许进行户外单人运动，室内运动场所依旧关闭，电影院和剧院也将继续关闭。

　　为振兴经济，法国日前通过规模高达1100亿欧元的紧急经济援助计划，谋求帮助企业渡过难关。法国财长勒梅尔说，解禁后，政府将继续为小企业和个体户提供团结基金至本月底，并减免中小企业3月至5月的社会保险支出等。

　　勒梅尔说，法国约40万家企业11日起将复工复产，87.5万名员工将重返岗位。除餐厅、酒吧和咖啡厅外，其余商业场所同日起可开门营业。

　　但法国劳工部长米丽埃尔·佩尼科也指出，企业仍需尽最大可能进行远程办公，尤其是在疫情严重的法兰西岛大区。

　　法国政府网站7日公布的数据显示，法国累计确诊137779例，累计死亡病例25987例。

(责编：于洋、刘洁妍)
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