美司法部撤销对弗林的“通俄”指控

新华社华盛顿5月7日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国司法部7日撤销对前总统国家安全事务助理迈克尔·弗林的“通俄”指控，总统特朗普表示欢迎。

弗林是特朗普当选后任命的首位总统国家安全事务助理，也是“通俄”调查特别检察官罗伯特·米勒调查的关键人物之一。在调查过程中，弗林承认对联邦调查局探员说谎，与米勒团队达成认罪协议。

司法部7日在撤销弗林案的文件中表示，联邦政府相信检方无法证明弗林有罪，并支持弗林的辩护团队，后者声称联邦调查局探员在2017年一次问话中试图陷害弗林。

7日晚些时候，特朗普在白宫对媒体表示欢迎司法部的决定，称弗林“无辜”，调查弗林的目的是“试图推翻总统”。

这是美国司法部第二次推翻米勒“通俄”调查团队的处理结果。去年11月，特朗普密友、其2016年竞选顾问罗杰·斯通被判向国会作伪证和妨碍米勒调查等7项罪名成立。今年2月，检方向法庭建议对斯通处以7至9年刑期，遭到特朗普在社交媒体上强烈抨击。司法部长巴尔随后介入，促使量刑建议被撤回，经办案件的4名检察官退出。斯通最终被判服刑3年4个月。

米勒自2017年5月受命，调查2016年美国总统选举期间特朗普竞选团队是否与俄罗斯方面“串通”。

(责编：于洋、刘洁妍)