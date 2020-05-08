荷比谨慎“解封” 卢森堡死亡病例增至百例

新华社布鲁塞尔5月7日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国7日分别报告新冠累计确诊病例41774例、51420例和3859例。卢森堡累计死亡病例达100例。荷兰和比利时谨慎推进“解封”，强调将根据疫情发展随时调整。

荷兰国家公共卫生与环境研究所7日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例455例，累计确诊41774例；新增死亡病例84例，累计死亡5288例。

荷兰首相吕特6日宣布了解禁“路线图”，共制定了四个时间节点。11日起，美发店、按摩店等接触性行业可以开放；成人可以参加非接触性的户外体育活动；6月1日起，咖啡馆、餐厅、电影院和剧院等可以开放，最多容纳30人；7月1日起，露营地和度假公园可以开放，咖啡厅、餐馆、电影院和剧院等场所的接纳人数可由30人增至100人；9月1日起，健身房、桑拿中心、体育俱乐部等可重新开放。现有规定如保持1.5米社交距离、尽可能在家工作、勤洗手等仍需继续遵守。

吕特强调，时间表在目前只是一个参考。从6月1日开始，是否真的可以恢复铁路、开放餐饮，还需根据前一周的情况进行评估。无视疫情发展和实际情况贸然放开是不负责任的。

比利时国家公共卫生研究所7日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例639例，累计确诊51420例；新增死亡病例80例，累计死亡8415例。538名患者处于重症监护。

比利时国家安全委员会6日公布了11日开始第一阶段第二步“解封”的细节：11日商店将重新营业；在火车站、公交站、机场等公共交通场所，市民必须佩戴口罩；体育比赛将暂停至7月31日等。

比利时首相维尔梅斯曾多次强调，一切要看疫情变化。如果形势恶化，“解封”进程随时可以调整，因为健康才是重中之重。

卢森堡政府7日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3859例，累计死亡病例达100例。

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