扫除法律障碍　以色列组阁在望？

以色列最高法院6日公布裁决，支持利库德集团领导人本雅明·内塔尼亚胡依据与蓝白党领导人本尼·甘茨达成的协议组建联合政府，为组阁扫清障碍，从而打破17个月的政治僵局。

这份为期3年的联合政府协议规定，内塔尼亚胡与甘茨轮流出任总理。利库德集团与蓝白党发表声明，宣布新政府将在本月13日宣誓就职。

【双重加持】

以色列最高法院的11名法官当天驳回反对党和民间组织等提出的两项质疑，作出支持内塔尼亚胡的一致裁决。在本月3日和4日举行的听证会期间，起诉方提出，内塔尼亚胡因面临贪腐指控不能出任政府总理，且他与甘茨达成的联合政府协议部分条款存在法律争议。

检方指控内塔尼亚胡收受不当礼物、与媒体大亨进行利益交换，以受贿、欺诈和背信3项罪名起诉他，相关案件定于本月24日开始审理。法新社报道，以色列现行法律规定，受刑事指控的部长级官员无法继续任职，但总理除外。起诉方指出，内塔尼亚胡目前只是看守政府总理，因而仍受现行法律条款约束。最高法院法官裁定，“没有发现禁止内塔尼亚胡以议员身份组建政府的法律依据”。尽管总理在任期内受到刑事指控有其严重性，法官相信相关事宜可在今后贪腐案审理过程中处理。

至于起诉方质疑联合政府协议时效不满传统政府任期的4年，以及协议规定新政府就职头半年属“紧急”阶段、将全力应对新冠疫情，最高法院法官裁决说，尽管这份在以色列历史上“不同寻常”的协议“提出一些重要的法律难题”，他们决定不予以司法干预。利库德集团和蓝白党5日提出，可修改协议相关条款。以色列总检察长阿维哈伊·曼德尔卜利特也提出，有问题的条款可在“协议执行阶段”加以修正。

【同意分权】

去年4月以来，以色列三度举行议会选举，然而选后屡屡陷入组阁僵局。美联社报道，最高法院6日的裁决打破了持续17个月的政治僵局，避免一年多内的第4次大选。

内塔尼亚胡4月20日晚与甘茨就组建联合政府签署协议。两人先前立场相左，甘茨一度拒绝加入内塔尼亚胡领导的政府，但因疫情严重冲击经济，两人决定搁置分歧，组建联合政府。

按照多家外媒的说法，联合政府协议赋予两人同等职权，内塔尼亚胡先任总理，甘茨任“候补”或“指定”总理，为期18个月，随后两人角色互换。两人对彼此决策拥有一票否决权。“候补”或“指定”总理属新设职位，因而需要经由议会立法获得合法性。

协议指出，内阁成员将分别来自利库德集团、蓝白党及各自政治盟友。不过，双方同意暂不公布关键职位任命，优先推动立法以提振经济。

【议会变数】

路透社报道，利库德集团和蓝白党在最高法院裁决后发表联合声明，说“随着当天傍晚的法律进程结束”，双方将在13日举行新政府宣誓就职仪式。

美联社报道，联合政府协议正式生效还需两个步骤，一是协议经过议会审批，二是经多数议员联名推举内塔尼亚胡接受总统鲁文·里夫林授权，以组建新政府。提名新总理人选的截止时间为7日午夜。

内塔尼亚胡和甘茨的执政联盟目前掌握议席在120席的议会中超过半数，上述两步料将轻松完成。但按照法新社的说法，由于反对党对协议提出大约1000条修正案，而每条修正案都需经过单独表决，协议最终是否通过预期将在7日揭晓。（海洋）（新华社专特稿）

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