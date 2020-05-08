受疫情影响　法国啤酒厂将倒掉上千万升啤酒

法国全国啤酒业协会“法国啤酒制造商”6日说，政府为遏制新冠疫情蔓延实施社交隔离等措施，致使啤酒消费受到重挫，预计超过1000万升啤酒因过期等原因被迫倒掉。

法新社6日报道，这些浪费的啤酒足以填满4个奥林匹克运动会标准游泳池，其中多数是手工精酿啤酒，因未经高温消毒难以长期保存。法国啤酒制造商会长马克西姆·科斯蒂耶说，这些啤酒“一旦储存超过两三个月，味道、口感和香味就会消失”。

按照协会的说法，由于社交隔离等措施，大量餐馆关门，旅游业突然中断，许多节庆活动和展会取消，超过1000万升啤酒还没未来得及消费就要被迫倒掉，其中多数还封存在酒桶内。这给法国啤酒业带来巨大损失。

法国啤酒制造商这一机构有300来家会员企业，啤酒产量占法国全国产量的98%。科斯蒂耶说：“我们2019年投资2.41亿欧元（约合18.5亿元人民币）发展（啤酒业），因此负债累累，这一数字相对于刚刚超过40亿欧元（306.4亿元人民币）的营业额来说不是小数。”

法国红酒在全世界享有盛誉，啤酒销售近年随着手工精酿啤酒盛行也在攀升。不过，按照协会的说法，时下受疫情影响，法国大约四分之一啤酒厂停止运转，属于啤酒消费大户的酒店业也接近停滞，“居家令”下民众的啤酒消费量无法填补酒店业留下的空白。（王鑫方）【新华社微特稿】

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