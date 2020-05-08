国会限制对伊动武　特朗普动用否决权

美国总统唐纳德·特朗普6日否决一项限制他对伊朗采取军事行动的国会决议。

共和党籍的特朗普在一份声明中说，这项由国会民主党籍议员所提议案“非常无礼”，是“企图以分裂共和党的方式赢得11月3日（总统）选举的策略之一”，“一些投票赞成决议的共和党人正中他们（民主党）下怀”。

共和党占优势的参议院2月13日以55人赞成、45人反对的表决结果通过决议案，8名共和党参议员投赞成票。民主党把持的众议院3月11日以227人赞成、186人反对的表决结果通过决议案，6名共和党众议员投赞成票。

决议要求总统在没有获得国会授权情况下不得对伊朗采取军事行动，但没有法律约束力。除了这项决议，参众两院今年以来还分别通过多项限制总统对伊朗动武的决议，包括国会不会为没有获得批准的对伊朗军事行动拨款。

美国2018年单方面退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊朗制裁，引发美伊对抗加剧。美军今年初袭杀伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼，令美伊紧张关系进一步恶化。

不少国会议员质疑，特朗普指示美军袭杀苏莱曼尼前没有知会国会，事后对袭杀缘由遮遮掩掩。他们强调，宪法赋予国会而非总统宣战权。

特朗普6日在声明中“回击”，说国会对宪法所规定总统权力的解读“不正确”，“宪法规定总统必须能够预测敌人的下一步行动，并作出迅速和精准的回应。我就是这么做的”！

由于特朗普否决决议，参众两院均需至少三分之二赞成票重新通过决议，才能推翻总统的否决。参议院共和党籍多数党领袖米奇·麦康奈尔说，参议院拟当地时间7日重新表决。不过，分析师普遍认为，决议在参众两院都重获通过的可能性不大。

决议案提出人、民主党籍参议员蒂姆·凯恩5日呼吁国会民主党议员投票推翻特朗普的否决，批评特朗普的做法是违背他先前所作结束美军在中东地区战事的承诺。

2016年总统选举中，凯恩是民主党总统候选人希拉里·克林顿的竞选搭档。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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