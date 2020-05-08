印度寻求吸引超千家美企海外分支落户

美国媒体7日报道，印度正寻求吸引超过1000家美国企业把海外分支迁往印度，包括医疗设备巨头雅培制药有限公司。

美国彭博新闻社援引印度多名匿名官员的话报道，印度政府4月联系超过1000家美国企业，准备提供多项优惠，以吸引这些企业把海外分支迁往印度。

上述印度官员说，印度重点吸引医疗设备、食品加工、纺织、皮具和汽车零部件制造等领域企业。

一名官员说，印度预期能够赢得医疗产品行业的美国企业把海外分支迁往印度，正与美敦力公司和雅培接洽。这两家企业的发言人没有立即回应。

美敦力和雅培已经在印度孟买金融中心外建立分支，与印度大型医院集团有合作关系。一名印度官员认为，这方便美敦力和雅培把设在其他国家的分支迁至印度。

印方告诉这些企业，印度有土地和熟练劳动力，相比迁回美国或迁往日本，迁往印度从成本角度而言更有优势。印方同样承诺将权衡修改劳动法的特别要求。另外，印度政府正考虑应电商要求，推迟就数字交易征税。

彭博社认为，印度政府大力吸引美国企业把海外分支迁至印度，正值印度试图在吸引外企方面收复失地。一些外国企业对越南等国家的青睐程度超过印度。报道说，为吸引美国投资，印度政府不惜调低企业税，以及与美国签订30亿美元的军火合同。

美国芝加哥大学副教授保罗·斯塔尼兰说：“印度有机会尝试在全球供应链中占据一席之地，但这需要在基础设施和治理方面认真投资。印度面临南亚和东南亚其他国家和地区的激烈竞争。”

报道援引一名印度官员的话说，印度商业和工业部正在搜集美国企业的详细反馈，从而得知印度税法和劳动法需要做出哪些改变才能吸引美国企业。（卜晓明）（新华社专特稿）

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