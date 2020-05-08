美国首次申请失业救济人数连续七周超过300万

新华社华盛顿5月7日电（记者许缘 高攀）美国劳工部7日公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济人数达到316.9万。该指标连续七周高于300万，凸显新冠疫情对美国经济尤其是劳动力市场造成沉重打击。

数据显示，截至5月2日一周，美国首次申请失业救济人数较此前一周修正后的384.6万减少67.7万，这是该指标连续第五周环比回落。过去七周，美国首次申请失业救济人数累计突破3350万。

数据还显示，截至4月25日一周，美国全国领取失业救济人数升至2264.7万，继续创历史新高。投保人员中正接受失业救济人数占比的投保失业率环比上升3.1个百分点至15.5%，再创历史峰值。

分析人士认为，美国首次申请失业救济人数连续减少，显示新冠疫情造成的最初经济冲击正在消退，但消退速度慢于预期。由于美国尚未出台行之有效的抑制新冠疫情措施，随着消费者和企业支出减少波及整体经济，失业问题或继续发酵并持续下去。

美国劳工部即将在5月8日公布4月份就业报告。经济学家预计，美国4月失业率或飙升至16%。今天3月，美国失业率为4.4%。

美国自动数据处理公司6日公布的数据显示，由于新冠疫情冲击美国经济和企业，4月美国私营部门大幅削减约2023.6万个就业岗位。

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