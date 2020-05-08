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特朗普回应贴身随从感染新冠病毒事件：将每天接受检测

2020年05月08日08:48  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿5月7日电（记者 郑琪）美东时间7日，美国总统特朗普在回应其贴身工作人员感染新冠病毒一事时表示，他与这名男子“几乎没有私人接触”，并形容这种情况“有点奇怪”。特朗普还表示，这一事件凸显出“仅通过检测来确定安全的不可靠性”。特朗普说，他将每天接受新冠病毒检测，他于6日、7日所做的检测结果均为阴性。

当天，美国媒体报道特朗普的一名贴身随从确诊感染新冠病毒。随后，白宫副新闻秘书霍根·吉德利在一份声明中确认了此事，并强调“总统和副总统的病毒检测结果呈阴性，他们的健康状况良好”。

据美国有线电视新闻网报道，这名贴身随从隶属美国海军，为白宫精锐军事部队成员之一，通常需要和总统及第一家庭近距离接触。报道称，该工作人员在6日上午出现症状。

此前，特朗普、彭斯以及经常与他们接触的高级职员每周都要接受新冠病毒检测。白宫目前仍在继续使用美国雅培公司开发的一款快速检测设备（Abbott ID Now），这种设备大约15分钟就能得出检测结果。

美国国立卫生研究院主任弗朗西斯·柯林斯7日表示，雅培公司的这款快速检测设备有大约15%的假阴性率。柯林斯当天对美国国会参议院医疗、教育、劳工和养老金委员会表示，目前大约有18000台该设备在进行测试。

上月底，雅培公司也表示，该快速检测设备在一定条件下会呈假阴性。如果检测的样本首先保存在病毒传输介质（用来移动或保存样本的特殊溶液）中，该设备的检测结果可能会呈假阴性。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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