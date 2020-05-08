中国驻里约总领事：中美抗疫成效迥异，其实毫不奇怪！

人民网里约热内卢5月6日电（记者吴杰 张远南） 近日，针对外界对我在较短时间内以较低确诊数和病亡率控制新冠肺炎疫情存疑，甚至不断对我造谣抹黑、企图“甩锅”，中国驻里约热内卢总领事李杨在巴西媒体发表题为《中美抗疫成效迥异，其实毫不奇怪！》的署名文章，摆事实、讲道理，深入剖析两国应对疫情采取的不同做法及其深层原因，雄辩地说明了为何中方能控制住疫情而美方做不到。文章全文如下：

《中美抗疫成效迥异，其实毫不奇怪！》

——中国驻里约热内卢总领事 李杨

面对新冠疫情，中国是真正的“闭卷考试”，无处翻书查找答案；美国则是“开卷考试”，有中国提供的现成答案可以参照。中国的考试难度远高于美国，但中国考了个优异，美国却是不及格！反差如此巨大，并非一些别有用心者所认为的那样，中国“考试作弊”，而是美国自己实在不争气。

中国人民几千年来抗击瘟疫所结晶出的智慧经验，是美国根本无法相比的。中国历史上共发生500多次瘟疫，规模较大者也有300多次。1910年，年轻的伍连德博士仅用67天，就控制住了中国东北的鼠疫疫情。他的方法与此次武汉战疫并无二致：将病毒这只凶猛的怪兽先设法关进笼子，之后慢慢困死它。《Science》杂志研究认为，武汉封城使该地区以外至少74万人免受病毒侵害。看看今天的美国，怪兽始终未被关起来，仍在随处乱窜，并且越来越强壮狂野，吃的人也越来越多……美国政客们对中国早经实践证明有效的抗疫方法不屑一顾，为此付出惨重代价的却是美国人民！

中国领导人“以人为本”的情怀、对人民生命安全的珍重，是美国政客们所不具备的。2300多年前的孟子就主张“以民为贵”。中国共产党人发扬和升华了中国传统的民本思想。毛泽东、邓小平一生都在践行“全心全意为人民服务”。习近平总书记指出，“人民的利益高于一切”。他在中国抗疫过程中一直强调：“要把人民群众生命安全放在第一位”。正因为如此，中国政府才能在疫情之初就果断停止全国经济活动，毫不犹豫地决定免费救治所有新冠病人，不分年龄，一切以救人救命为要。而美国到现在还在争论，到底是经济重要、大选重要，还是人命重要。在这种麻木不仁的争论中，很多已有感染症状的人被拒绝检测，很多老年人被放弃治疗，很多新冠病毒感染者因无医保而被拒绝救治，病亡人数已逾6万，并且还在快速增加！

中国抗疫所特有的体制制度优势，是美国望尘莫及的。极高的决策效率，超强的组织力、动员力和执行力，使中国政府发现、认识、解决问题的能力极为出色。迅速地制订出国家层面的抗疫政策，从最大的城市到最小的乡村，严格执行、联防联控；上至领导人、下到普通人，14亿人一律戴上口罩、禁足简行；在极短时间内建成火神山、雷神山医院和方舱医院；数日之间从全国调集10万抗疫大军驰援武汉……这些都只能发生在中国。在中国，你看到的是举国上下专注而高效地抗疫。在美国，你看到的是总统与国会、州长、媒体，以及共和党与民主党、联邦政府与州政府、政府与专家和民众之间无休止的“指责游戏”。美国的国内政治，决定了这个头号强国数月都拿不出一套有效的抗疫政策。结果只能是，在真正面对疫情时，政府和民众都不知道自己该干什么！

中国抗疫的科学态度和担当精神，是当下的美国极为欠缺的。围绕“切断传染链”这一抗疫核心环节，中国政府聘请钟南山等杰出科学家担纲具体工作方案制订，严格奉行“早发现、早检测、早隔离、早治疗”原则，真正做到了行动早、动作快、措施严、覆盖全。反观美国，其领导层竟一度谜一般自信：这是黄种人才得的病，并在电视上反复宣称，“这只是一场流感”，“病毒会奇迹般地消失”。美国主持抗疫对策制订的，不是福齐等顶级科学家，而是对防疫一窍不通的政客。政客们宁可请巫师“驱疫”、胡乱推荐“消毒剂注射法”，也不信任福齐博士。而当他们意识到问题严重性后，又不努力解决问题，只顾极力“甩锅”。

中国人民抗击疫情所发挥出的巨大凝聚力和战斗力，在美国的社会生态和文化氛围中是难以想象的。在罕见疫情面前，中国人民展示出了整体的团结奉献、坚韧自律、平合理性、乐观向上。他们积极参与抗疫，不去怨天尤人。武汉这座一千多万人口的大城市，连续封城76天，并无抢购挤兑、抢劫骚乱。参加武汉抗疫的除了“国家队”，还有大量个体医护工作者和志愿者。很多农民数次开着卡车，往返几千公里，将自产蔬菜赠送武汉抗疫前线。中国军队赴汉是去抗疫，不是维持治安。能够做到这些，既有以集体主义、爱国主义为核心的民族精神、文化传统因素，也有人民群众热爱中国共产党、信任中国政府的现实因素。而在美国，很多人似乎将所谓民主自由同抗击疫情、挽救生命对立起来，民众的不团结、不自律、荒唐反智行为比比皆是。这大大加剧了社会的混乱失序，减弱了抗疫的整体合力和效果。

中国抗疫所释放出的财政、技术等方面雄厚实力，即便是美国也相形见绌。中国在3月份已投入1200多亿人民币用于抗疫，后续还会增加。中国运用大数据技术开发的“健康码”，可通过号码颜色自动变化，判断号码主人是否密切接触了新冠肺炎确诊者或疑似感染者。军警智能头盔可在1分钟内，查出周围200人中的体温异常者。很多城市乡村都用无人机来监督人们禁足。此外，中医药介入新冠肺炎治疗有效率达90%以上，对提高治愈率、降低病亡率发挥了关键作用。美国的公共财政则处于“穷国水平”，根本无力为民众担负大规模检测和治疗费用。美国未将其高科技优势转化为抗疫生产力，也更没有中医药这样的抗疫利器。

亲爱的朋友们，如果你真正了解了中美在上述方面的巨大差距，你就能够理解，为什么中国可以较低病亡、在较短时间内控制住新冠疫情，而美国却不可能做到。

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