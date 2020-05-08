风雨同舟，胞波情长——中信集团向缅甸皎漂民众捐赠抗疫物资

中信集团向皎漂民众捐赠抗疫物资。摄影：李秉新



人民网仰光5月7日电 （记者 李秉新）5月7日，中信集团在仰光举行向缅甸若开邦皎漂民众捐赠第一批防疫物资移交仪式。中国驻缅甸大使馆经济商务参赞谭书富、中信缅甸副总经理孙铁军与若开邦皎漂民众代表吴艾散出席移交仪式。孙铁军代表中信集团向吴艾散移交了30吨爱心大米和10台消毒喷雾器，价值3000万缅币（约合15万人民币）。中信集团还从国内采购了一次性医用口罩、医用防护服套装等防疫物资，预计将于5月中下旬抵达缅甸，最终捐赠总额将达到55万人民币。

缅甸出现新冠病毒肺炎疫情后，中信集团第一时间与皎漂防控疫情委员会商议捐赠事宜，倾听市政委员会、父老协会、议员代表和各界民众代表的意见。根据该委员会和当地民众提出的意愿，确定了捐赠物资的种类，并负责采购、运输和移交给当地，同时配发防疫知识宣传页，向当地民众普及防疫知识。

孙铁军在捐赠仪式上表示，中信集团的此次捐赠工作具体由中信缅甸和中信改革发展研究基金会联合实施，坚持“量力而行、雪中送炭，精准对接、严控质量”的原则，所捐赠的6类防疫物资都符合皎漂当地实际急需，能够有效缓解当地因疫情出现的生活和防疫物资紧张局面。

谭书富表示，中缅两国山水相连，胞波情深。随着缅甸确诊病例日益增多，疫情防控形势日趋严峻，严重威胁着缅甸民众的身体健康和生命安全。对此，中信集团感同身受，第一时间筹措资金，精确对接民众需求，千方百计联系货源，助力缅甸抗击疫情，以实际行动践行中缅守望相助的命运共同体精神。中方将与缅方继续携手努力，共同战胜疫情，进一步深化经贸等各领域合作，推动中缅关系不断向前发展。

皎漂代表吴艾散感谢中信集团的捐赠，当地管理部门将负责这批物资的发放，将让皎漂人民感受到来自中国朋友雪中送炭的友好情谊。

多年来，中信集团在缅甸积极履行企业社会责任，践行正确的“义利观”，在努力推动皎漂经济特区项目的同时，已先后累计投入约400万美元在当地开展公益活动，包括捐资设立皎漂乡村公益基金、向若开邦捐赠抗洪救灾物资并免费提供直升机救援、与中国扶贫基金会联合捐赠爱心书包和Polo衫，以及举办皎漂青少年能力建设技能培训等。此次向缅甸捐赠防疫物资，再次体现了中信集团扎根缅甸，与当地人民休戚与共，风雨同舟的决心。

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