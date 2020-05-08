美国各界驳斥新冠病毒“实验室泄露论”

人民网华盛顿5月7日电（记者 郑琪）连日来，美国国务卿蓬佩奥等部分政治人物持续就所谓新冠病毒源头问题制造谎言，称“大量证据”表明新冠病毒源自武汉病毒研究所，甚至提出要对中国“追责索赔”。对于类似说法，许多美国科学家、媒体、乃至美国政府内部人士都提出了反驳。

白宫疫情应对特别小组成员、美国国家过敏症和传染病研究所主任安东尼·福奇近日在接受《国家地理》杂志采访时指出，证据非常强烈地表明，“这种病毒不是人造的或者故意的”，许多非常有资格的进化生物学家已经提出，“病毒在自然中进化，然后跨越了物种”。《国家地理》采访者继续追问，病毒是否可能先被科学家在自然中发现、带回研究所之后泄露。福奇也不支持该说法，并认为不值得为这种“循环论证”浪费时间。就疫情期间出现的信息混乱问题，福奇表示，“任何人都可以声称自己是专家，即使他们根本不知道自己在说什么——这对于普通大众来说是很难区分的”。他建议公众应该通过有信誉的平台获取信息。

福奇关于病毒源头的表态引起了美国媒体的普遍关注。《新闻周刊》报道指出，福奇是美国疫情应对的“科学脸面”，他的观点驳斥了蓬佩奥等人有关病毒可能源自实验室的说法。《纽约邮报》称，福奇博士给病毒起源于实验室的说法“泼了冷水”。美国有线电视新闻网报道指出，“美国顶级传染病专家安东尼·福奇博士说，他不相信这种病毒起源于实验室”。

美国军方及情报界也明确否定了“病毒人造”等说法。美军参谋长联席会议主席马克·米利5日表示，证据支持新冠病毒不是人为制造的。他还表示，目前并不知道病毒究竟来自什么地方。路透社相关报道指出，米利的言论与蓬佩奥有关病毒起源的说法形成了反差。此前，美国国家情报总监办公室于4月30日发表声明说，美国情报界认同广泛科学共识，新冠病毒非人造或经过基因修改。

美国有线电视新闻网5日报道称，“五眼联盟”共享的情报显示，病毒“极不可能”意外从实验室泄露。该报道援引一名知情的西方外交官的话指出，“我们认为这（指病毒出现）极不可能是一次事故”，“病毒极有可能是自然出现的，人类感染则产生于与动物的自然接触”。该报道还强调，世界各地的科学家都谴责所谓“新冠病毒并非起源于自然”的阴谋论，认为研究表明病毒的确起源于野生动物。

美国卫生专家也普遍认为，当前病毒源头未知，没有证据证明所谓“实验室泄露论”。乔治城大学流行病学专家丹尼尔·卢西撰文指出，病毒的起源仍旧未知，目前并没有证据表明人类首次感染新冠病毒是或有意或无意地在实验室中发生。斯克里普斯研究所传染病学专家克里斯蒂安·安德森认为，病毒极不可能是从实验室传出的。他对《纽约时报》表示，根据他的团队收集到的证据，并考虑到农民、猎人等在与野生动物互动中遭到感染的可能性，“没有理由认为实验室泄露是一个潜在的解释”。加州大学戴维斯分校流行病学与疾病生态学专家琼娜·马泽特教授对《商业内幕》表示，新冠病毒极度不可能源自“实验室事故泄露”。她表示，新冠病毒的基因序列与实验室已知的其他冠状病毒样本并不匹配，且动物传人导致的流行病已经有很长的历史。马泽特还指出，武汉病毒研究所实验室采取了非常严格的安全标准。

近来，有关病毒在美国国内的传播，也有新情况出现，引起了较多关注。据美国政府公布的数据，美国首例新冠病毒感染病例出现于1月21日。然而，新泽西州贝尔维尔市市长迈克尔·梅勒姆近日对媒体表示，自己很有可能于去年11月就已经感染了新冠病毒。他日前进行的新冠病毒抗体检测呈阳性，这让他回想起了自己去年11月一次生病的经历。据他回忆，当时他出现了“整夜未眠、浑身发冷、出现幻觉、高烧”等症状，他的医生未对他进行检测就判定他感染了流感病毒。“我们都听说新冠病毒直到一月份才真正在美国出现。显然不是这样的。我就是一个活着的例证——我们几个月前就在对付这件事了。”梅勒姆表示。

得克萨斯大学医疗科学中心传染病学教授路易斯·奥斯特罗斯基曾于3月对《今日美国》报指出:“我们听说去年12月和今年1月出现了一些有点不典型的流感样疾病”，“只有真正开始做抗体检测，而不仅仅是检测病毒，才能解决这个问题”。

(责编：燕勐、刘洁妍)