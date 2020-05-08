尼日利亚学者：非中友谊不容破坏

人民网阿布贾5月8日电（记者 姜宣） 7日，尼日利亚阿布贾大学政治学与国际关系教授谢里夫在尼主流媒体《人民报》发表题为《新冠肺炎疫情与中非合作》的评论文章，积极评价中非合作论坛北京峰会成果不断落地，双方公共卫生领域合作扎实向前推进，成效显著，中方在协助非洲抗击新冠疫情时始终秉持真实亲诚理念，向非洲各国提供了实实在在的急需援助。强调学习借鉴中国发展经验、深化非中合作才是当前非洲实现自身发展的正确选择。

文章说，公共卫生领域合作一直是中非合作论坛框架下的重要内容。自新冠疫情暴发以来，中方始终秉持“一带一路”倡议的合作共赢精神和人类命运共同体理念，为世界尤其是非洲抗疫提供了宝贵支持，中国政府和民间向非洲捐赠了多批医疗防护物资，中方医疗保健专家通过视频连线方式向非洲各国防疫部门全面介绍抗疫经验，中国医疗队不远万里驰援非洲积极协助当地防疫工作，中国正竭尽所能帮助非洲尽早战胜疫情。

文章说，遵守所在国家的法律法规适用于所有人，在中国的非洲公民必须严格遵守当地的防疫规定，中国政府处理违反规定的行为无可指责。但近期有人在尼社交媒体上散布虚假信息，企图抹黑中国，破坏非中友好关系，我们必须对此提高警惕，努力捍卫来之不易的非中友谊，确保非中合作不受干扰。

(责编：燕勐、刘洁妍)