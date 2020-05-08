意大利累计新冠死亡病例近3万例

新华社罗马5月7日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门7日发布的数据显示，意大利当天新增确诊病例1401例，累计确诊215858例；新增死亡病例274例，累计死亡29958例。

数据显示，意大利当天治愈人数增加3031人，累计治愈96276人；现有患者人数比前一天减少1904人，降至89624人。

在现有患者中，有73139人在居家隔离，15174人在医院接受普通治疗，1311人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少595例和22例。

意大利高等卫生研究院院长布鲁萨费罗当天在议会表示，年底前研制出新冠疫苗的可能性不大，“未来几个月我们只能与病毒共处。”

据意大利国家统计局当天发布的数据，受疫情影响，今年第一季度意大利国内生产总值环比下跌4.7%，3月份对非欧盟国家的出口额环比下跌13.9%，进口额环比下跌12.4%。

意大利国家旅游局当天在一份声明中说，今年1月1日至4月26日，意大利入境游客人数比去年同期下跌63.4%，6月至8月前来意大利的航班订票量比去年同期下降68.5%。

另据意大利酒店经营者协会当天发布的数据，今年3月份意大利酒店接待的外国旅客和本国旅客人数分别比去年同期下降92.3%和85.9%，今年4月份分别下降99.1%和96.4%。该协会主席贝尔纳博·博卡说，预计今年意大利酒店业营业额将锐减170亿欧元。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。

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