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美国从沙特撤出“爱国者”导弹 继续施压沙特减产石油

2020年05月08日08:17  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿5月7日电 （记者 李志伟）《华尔街日报》当地时间5月7日报道说，美国官员称，美国正从沙特阿拉伯撤出“爱国者”导弹防御系统，并考虑减少在沙特的其他军事能力。美官员说，这些措施拆除标志着美国最近针对伊朗的军事集结已结束。但分析人士认为，美官员的表态，或意在继续施压沙特减产石油。

《华尔街日报》引用几名美国官员的话说，美国正在从沙特撤出四套“爱国者”导弹防御系统，以及去年在对沙特石油设施遭攻击之后派出的数十名军事人员。同时，美官员说，两个美国战斗机中队也已离开该地区，并考虑尽快减少美国海军在波斯湾的存在。

《华尔街日报》称，五角大楼撤出导弹和部分军事人员，是基于一些官员的评估，即德黑兰“不再对美国的战略利益构成直接威胁”。同时，五角大楼规划者认为，包括军舰和“爱国者”导弹系统在内的有限美国军事资源应专门用于其他优先事项，包括应对中国在亚太的军事影响力。

沙特方面尚未就此做出回应。

此前，美国总统特朗普威胁盟友沙特，再不停止石油战，就把驻沙特的美军全撤回国，敦促沙特尽快结束同俄罗斯的石油价格战。

据路透社报道，美国共和党参议员比尔·卡西迪5月7日提出法案，将美军从沙特撤出，以此继续给沙特施加压力，要求其减产石油，以扭转原油价格下跌，避免美国能源公司受到损失。根据这一法案，法令颁布后30天，美军将从沙特撤离。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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