数字技术助力全球疫情防控（记者观察）

近日，巴勒斯坦工程师尤斯里·塔尔德研发出一种“快递机器人”，可为在医院隔离治疗的新冠病人提供快递食物和药品服务。该机器人由传感器、摄像头、GPS定位追踪器、雷达等部件组成。图为尤斯里·塔尔德操作“快递机器人”。

新华社发

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面对突如其来的新冠肺炎疫情，以大数据、人工智能、云计算等数字技术为代表的一系列应急响应方式纷纷出现，助力各国防控疫情。分析认为，未来，数字技术在优化公共卫生安全体系、提升应急管理能力、改善社会治理等领域将释放更大潜力。

全球有28国推出应用程序追踪病毒密切接触者

近日，美国苹果公司和谷歌公司宣布，将共同推出一款名为“接触追踪”的应用程序，供公共卫生机构用于追踪新冠病毒的密切接触者。它可以安装在苹果iOS和安卓两大操作系统的智能手机上，利用短距蓝牙信号，收集与用户密切接触过的其他手机的数据，在人们靠近新冠肺炎检测结果呈阳性的人时发出警报。

据英国年利达律师事务所统计，全球已有28个国家推出了类似应用程序，包括中国、新加坡、印度、挪威、以色列等，另有11个国家正在开发基于全球卫星定位系统（GPS）或蓝牙数据的应用程序。美国麻省理工学院副教授拉梅什·拉斯卡尔表示，截至4月10日，美国已有3个地方政府签署了使用该校开发的“PrivateKit”应用程序的协议，另有17个州和市政府正考虑是否使用。韩国推出的应用程序“新冠100米”可以让用户看到新冠肺炎患者被确诊的日期、就诊地点等信息，以及用户与患者的距离，以帮助用户避开患者所在区域。美国《科学》杂志发布研究报告称，人工排查通常需要一周时间完成的程序，定位追踪技术能在瞬间完成。

据韩联社报道，从4月27日起，韩国政府要求违反居家隔离相关规定的人员必须佩戴电子手环。电子手环通过蓝牙装置与手机上的应用程序连接，当隔离人员离开限定范围或手环受损时，有关信息将自动传送至负责人员。马来西亚沙捞越州将向所有进入该州的人发放二维码腕带，佩戴者需要通过扫描腕带二维码，每天两次提交位置信息。新加坡科技研究局和卫生部联合推出“合力追踪”手机应用程序。当两个用户在两米距离内、接触时间超过30分钟时，就会被记录下来，数据将保存21天。

数字技术可以为诊疗提供决策依据。1月底，“新型冠状病毒性肺炎智能影像评价系统”在上海市公共卫生临床中心上线。该系统利用创新的人工智能全肺定量分析技术，为临床专家提供基于CT影像的智能化新型冠状病毒性病灶定量分析及疗效评价等服务，能够更为高效、准确地为临床医生提供决策依据。

数字技术有助于可靠疫情信息的传播。联合国日前推出非洲新冠肺炎疫情网上知识中心，非洲国家民众可在线查阅疫情汇总信息。欧盟资助建设了验证插件“我们核实”，可以帮助新闻从业者验证视频和图片的真伪。美国亚马逊公司为旗下语音助手应用“Alexa”开发了疫情防控期间健康指南功能，帮助用户掌握疫情发展情况、个人防护措施和新冠病毒感染症状等信息。奥地利维也纳市、林茨市推出的“Corona—Bot”聊天机器人可以回答奥地利政府疫情防控政策方面的问题，如交通、公共场所运营等。

数字技术也是疫情研究和防治的重要手段。4月20日，欧盟委员会启动“欧洲新冠肺炎数据平台”，为研究人员提供面向欧洲和全球的开放性数字平台，用以快速收集、存储和共享新冠病毒基因序列、蛋白质结构等研究数据和相关研究文献等。意大利CINECA国家超算中心高级研究员卡洛·卡瓦佐尼介绍说，该中心正借助超级计算机对新冠病毒展开模拟计算，从数以百万计的化合物中筛选出最有可能遏制病毒传播的1000个甚至更少的化合物，以供实验室测试哪种药物最有效。IBM的超级计算机“顶点”已在几天内为研究人员模拟了8000多种药物的化合物，如果使用传统计算机则要耗费数月时间。

美国IBM公司的快速供应商连接网络使用分布式记账技术，可帮助救援物资的生产企业与需求方建立联系。荷兰的分布式记账技术公司Tymlez正与荷兰政府合作成立一个技术联盟，利用其网络建模技术来绘制和分析医疗供应链。

在追踪效果与保护信息安全之间谋求平衡

在追踪新冠病毒接触者方面，应用程序固然有效，但也有民众担心：如何保护个人隐私和信息安全？

欧盟委员会4月16日发布指南，规定欧盟成员国的国家卫生主管部门在使用应用程序的数据时，都须遵循《通用数据保护条例》。个人自愿安装应用程序、分享个人数据。开发手机应用程序应坚持数据最小化原则，不建议使用非必要数据。同时，严格限制数据存储时间，并对数据进行加密处理。

很大程度上，应用程序的追踪效果取决于用户覆盖率。欧盟表示，要充分发挥应用程序的作用，需要欧盟国家民众最大程度地参与、信任并接受这种创新数字解决方案。

目前，“数据孤岛”现象依然存在。“数字欧洲”协会总干事塞西莉亚·波妮菲尔德·达尔表示，欧洲在共享和分析健康数据方面仍存在巨大障碍，“从一个国家到另一个国家，有时甚至在一个国家内，都存在不同的格式和规则”。由于担心违反相关隐私保护条例，很多健康数据尚未得到开发。未来几个月里，需要增强视频咨询、高级诊断、开发新疗法等数字健康服务。公共部门、研究人员和企业应在保障数据安全的同时，共享对追踪和治疗至关重要的数据。各国之间统一数据保护规则，增加对人工智能和数字医疗的资金投入。

为行业发展和建立新商业模式提供空间

国际学术期刊《自然医学》发表的一篇评论称，运用数字技术抗击疫情，可能会提高公众和政府对数字技术应用于医疗保健其他领域的接受度。美国智慧城市服务商Quantela首席执行官斯里达尔·加迪称，云应用、大数据和人工智能应用程序，为行业提供了发展和建立新商业模式的空间。这些商业模式有助于让民众理解流行病的严重程度，并确保采取预防措施。各国除了加快重要项目和重大基础设施建设之外，还应加快物联网、人工智能等新的数字基础设施建设。

分析指出，数字技术可以指导各国制定卫生政策，提高应对公共卫生事件的能力，未来，在优化公共卫生安全体系、提升应急管理能力、改善社会治理等方面将释放出更大潜力。中国人民大学公共管理学院教授、国家发展与战略研究院研究员马亮表示，企业应通过数字化物流网络调配资源，积极参与社会治理的数字化进程。打造开放的数据共享平台，促进政府、企业之间的数据流动和整合，将显著提高应对突发公共卫生事件的能力。数字技术更紧密地嵌入社会管理，蕴藏着数字经济发展的更大增长点。

（本报布鲁塞尔、曼谷、华盛顿、北京电）

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 17 版）

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