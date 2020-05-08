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伊拉克恐怖主义风险不断上升

本报驻埃及记者  周  輖

2020年05月08日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　最近几周，极端组织“伊斯兰国”对伊拉克及其邻国多地频频发动袭击，引发外界对当地恐怖主义风险不断上升的担忧。

　　伊拉克警方日前表示，“伊斯兰国”武装分子5月1日在东部迪亚拉省制造两起袭击；5月2日又在伊北部萨拉赫丁省发动袭击。伊拉克记者协会报道称，5月3日，迪亚拉省再度发生多起恐怖袭击事件。伊安全部门一名消息人士表示，“伊斯兰国”的攻击从4月初开始明显增加，包括埋设爆炸物、对巡逻警察开火、对村庄发射炮弹等。

　　据媒体统计，今年4月“伊斯兰国”在伊北部基尔库克省发动的攻击是3月份的3倍多。另据一名伊拉克高级情报官员透露，在新冠肺炎疫情发生之前，“伊斯兰国”发动的袭击行动几乎微不足道；其后执勤的安全人员大幅减少，为极端组织发动袭击提供了可乘之机。

　　伊拉克联合行动指挥部前不久发布的一份声明显示，今年1月1日至4月15日，安全部队对“伊斯兰国”武装进行了1060次打击行动，消灭135名极端分子。5月3日起，伊安全部队展开代号为“沙漠狮子”的大规模军事行动，进一步清除“伊斯兰国”残余势力。

　　极端组织在伊拉克周边国家的活动也有抬头迹象。叙利亚库尔德武装证实，叙东北部哈塞克市一座关押“伊斯兰国”成员的监狱5月2日发生暴动，不过库尔德武装3日晚恢复了对这座监狱的控制。土耳其内政部发言人伊斯梅尔·卡塔克利表示，今年前4个月，该国安全官员挫败了数起“伊斯兰国”针对安卡拉、伊斯坦布尔等大城市的恐怖袭击，逮捕了354名嫌疑人，其中包括两名高级特工。

　　伊拉克安全专家希沙姆·哈希米表示，“伊斯兰国”武装分子在疫情之际利用废弃的村庄向城市边缘转移，筹集资金、寻觅走私途径和藏身之处，把当地基础设施和官员作为袭击目标，制造恐慌。

　　截至当地时间5月5日，伊拉克累计确诊新冠肺炎病例2431例。《中东报》网站报道称，疫情蔓延让“伊斯兰国”武装分子有了行动机会；伊拉克政府更迭及对油价、库尔德地区预算等问题的争执，让打击“伊斯兰国”的行动被暂时搁置。半岛电视台网站表示，伊拉克恐怖主义风险上升的势头值得警惕。

　　（本报开罗5月7日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年05月08日 16 版）
(责编：冯粒、岳弘彬)
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